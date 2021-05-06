Полетит ли Александр Лукашенко на парад 9 мая 2021 года в Москву?

Полетит ли Лукашенко на парад в Москву?

Александр Лукашенко на Параде Победы в Москве был всего раз – в 2020 году. А раньше он все время отказывался от участия:

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, - цитировало в свое время президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Но в прошлом году Лукашенко все же решил слетать в Москву на военный парад. Для этого парад в Минске на 9 мая даже перенесли на вечер. Однако событие в Москве на 9 мая перенесли из-за коронавируса на 24 июня. Лукашенко вместе с сыновьями на том параде был. Кроме белорусского президента, в Москву тогда приехали только восемь глав государств и территорий - Сербии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Интересно, что к лацканам пиджаков всех президентов были приколоты георгиевские ленточки. Однако Лукашенко в Москве украсил себя белорусским символом победы - красно-зеленой ленточкой с белым цветком яблони. Он не надел георгиевскую ленточку. Зато вытирал глаза и заявил, что приехал «в столицу родины».

Та поездка Александра Лукашенко на парад в Москву проходила на фоне определенных обострений отношений между Минском и Москвой, произошедших в ходе предвыборной кампании в Беларуси. Напомним, тогда накануне в Белгазпромбанке, акции которого принадлежат «Газпрому» и российскому Газпромбанку, прошли масштабные обыски, в ходе которых были арестованы огромные суммы денег, золотые слитки и банковская корпоративная коллекция картин белорусских художников стоимостью 20 миллионов долларов. Также были задержаны 15 нынешних и бывших топ-менеджеров банка. Экс-глава Белгазпромбанка находится за решеткой до сих пор – его обвиняют в экономических преступлениях.

В этом году дата - неюбилейная, а значит, что военного парада в Минске не проводят. А в Москве проводят – он начнется 9 мая в 10:00.

- Этот год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников, — цитирует РБК пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Правда, было и уточнение. Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы 9 мая в Москве, в том числе Александру Лукашенко, но он сам может «собраться и прилететь», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Например, в этом году на парад в Москву приедет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как стало известно, сначала Рахмон вместе с сопровождающими его лицами примет участие в торжественных мероприятиях в парке Победы в Душанбе, после чего иностранный гость прибудет в российскую столицу.

Пока официально не сообщается о том, собирается ли Александр Лукашенко на парад в Москву, либо примет участие в минских мероприятиях – возложении венков на площади Победы.