Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 мая 2021 года: лучшая вакцина от коронавируса, причины мужской смертности и новые цифры привитых в Беларуси

Все больше людей по всему миру заражаются коронавирусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Общая статистика неукоснительно растет

По новым данным инфицирования коронавирусом и летальным исходам не приходится делать выводы о завершении пандемии. Скорее, наоборот, число заразившихся ежедневно растет и за сутки «ковидом» заразились свыше 721 тысячи человек, скончались более 11,4 тысячи пациентов по всему миру. Общая статистика, по данным ресурса worldometers.info, также неукоснительно растет. И на 22.00 вечера среды, 5 мая, общее число заразившихся было более 155,6 миллиона человек, умерших превысило 133 миллиона пациентов.

В Беларуси также выросло число заразившихся, причем за последние двое суток эта цифра не превышала одну тысячу, а 5 мая Минздрав сообщил о 1 тысяче 138 новых заразившихся коронавирусом и 10 смертях за сутки. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано официально 363 тысячи 732 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 354 тысячи 212 пациентов, скончались 2 тысячи 592 человека.

Минздрав анонсирует социальные ролики о вакцинации

При этом в Минздраве Беларуси сообщили актуальную информацию о вакцинации против коронавируса. Так стало известно, что в Беларуси первую прививку (первый компонент вакцины - Ред.) получили уже более 296 тысяч человек, а полный курс вакцинации прошли более 137 тысяч человек.

Еще белорусам не стоит удивляться, что скоро по телевидению начнут транслировать социальные ролики о вакцинации от COVID-19. Так как в Минздраве констатируют, что «очень хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами». При этом все же отмечая:

- Сейчас в Беларуси большое количество желающих, которые хотят защититься от коронавируса при помощи вакцинации, - заявила заместитель главного врача РЦГЭОЗ Ирина Глинская.

Названа лучшая вакцина от коронавируса

В продолжение темы вакцинации от коронавируса надо заметить, что на Всемирном конгрессе вакцин - 2021 выбрали лучшую вакцину от коронавируса, пишет ТАСС.

Лучшей вакциной от коронавируса назвали препарат Moderna американской компании Pfizer.

Лучшей вакциной от COVID-19 эксперты назвали препарат американской компании Moderna. Напомним, что вакцина Moderna, разработана американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech. Также сообщается, что в шорт-листе номинации лучших вакцин находился российский «Спутник V» и препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вместе с тем ученые объяснили общественности, почему необходима вторая доза вакцины от коронавируса. Сообщается, что вторая доза закрепляет эффект и помогает в формировании более стойкого иммунитета.

- Вторую прививку нужно делать обязательно, иначе пациент поставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы, - заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Еще российский эксперт сделал уточнение по оптимальному интервалу между двумя дозами вакцины: это 30 - 45 дней. Но и заметил, что перерыв в полтора месяца в период пандемии - «это слишком много». Горелов заметил, что на данный, чтобы полноценный иммунитет появился как можно быстрее, интервал сокращен до 21 дня.

Причины высокой мужской смертности от «ковида»

Тем временем китайские ученые продолжают исследовать смертоносность коронавируса. И опытным путем нашли подтверждение тому, что смертность мужчин от последствий коронавируса выше, чем у женщин. Исследователи провели опыты на специально для этого выведенных трансгенных мышах и выяснили: самцы больше страдают от инфекции, сильнее худею при «ковиде» и, в конце концов, умирают от меньшей дозы коронавируса.

Биологи объясняли большую летальность тем, что в клетках легких мужчин содержится внушительно большее количество молекул рецептора ACE2, используемых «ковидом» для заражения. Аналогичных телец в женских дыхательных органах меньше.

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