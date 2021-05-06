Минус «Шахтер»: как «Ислочь» сотворил сенсацию в Кубке Беларуси

1/2 финала Кубка Беларуси. ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Шахтёр" (Солигорск). 5 мая 2021 года. Городской стадион, Молодечно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 мая состоялась ответная игра 1/2 финала Кубка Беларуси. В Молодечно на стадионе «Городской» встречались «Ислочь» и «Шахтер».

ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Шахтёр" (Солигорск). 5 мая 2021 года. Городской стадион, Молодечно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый тайм прошел в спокойном режиме. Солигорская команда старалась играть менее затратно и по счету. Во втором тайме казалось, что горняки полностью контролируют игру и счет.

ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Шахтёр" (Солигорск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но на 68 минуте камерунец Иван Дибанго забил гол, мощно пробив левой ногой в дальний нижний угол. Гутор был бессилен, и гости не ожидали такого развития матча. В игре появилась нервозность.

68-я минута матча гол в исполнении Иван Дибанго. ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Шахтёр" (Солигорск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Кендыш. ФК "Шахтёр" (Солигорск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Волки» не раз угрожали своими атаками ворота Александра Гутора. На 76 минуте Дмитрий Юсов удвоил счет своей команды. Игроки из Солигорска после второго пропущенного мяча испытали шок.

1/2 финала Кубка Беларуси. ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Шахтёр" (Солигорск). 5 мая 2021 года. Городской стадион, Молодечно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Шахтер» пытался спасти игру, но игроки «Ислочь» грамотно организовали оборону перед горняками.

Таким образом, по сумме двух матчей «Ислочь» впервые вышел в финал Кубка Беларуси, где встретится с действующим чемпионом - борисовским БАТЭ.