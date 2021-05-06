7 мая - последний рабочий день перед длинными выходными: будет ли сокращенный рабочий день

Будет ли сокращенный рабочий день? Фото: pixabay.com

Действительно, продолжительность рабочего дня накануне государственного праздника или праздничного дня сокращается на один час (часть 1 статья 116 Трудового кодекса). Но День Победы в этом году приходится на воскресенье. Поэтому короткий рабочий день будет лишь у тех, кто трудится в субботу.

А нынешняя пятница 7 мая 2021 года – работаем в обычном режиме.

Зато коротким должен быть понедельник, 10 мая, что накануне Радуницы. Но этот понедельник нам сделали выходным, а отрабатываем его в субботу, 15 мая. Поэтому рабочая суббота будет на час меньше.