Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 мая 2021 года: сколько уже записалось на вакцинацию и какая прививка лучше, артисты собираются на «Славянский базар»

В Беларуси по-прежнему менее 10% обработанных тестов показывают положительный результат Фото: Павел МАРТИНЧИК

Похоже на то, что заболеваемость коронавирусом в Беларуси и в регионе в целом стабилизировалась. В то время, как на Индию надвигается катастрофа - там фиксируют рекордные числа по новым случаям заражения и смертям, в Европе начинают постепенно снимать карантинные ограничения.

В Беларуси по-прежнему менее 10% обработанных тестов показывают положительный результат. По последним данным, опубликованным Минздравом 6 мая, за сутки выявили 1 тыс. 219 пациентов с положительным тестом на COVID-19, а с начала пандемии в стране заразились коронавирусом, официально, 364 тыс. 951 человек. Из них выздоровели 355 тыс. 531 пациент.

Число пациентов с ковидом, умерших за сутки, в статистике не изменилось - все тех же 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 в Беларуси умерли, по официальным данным, 2602 пациента.

В Минске записались на вакцинацию от коронавируса больше 100 тысяч человек

Власти Минска рассказали, что уровень заболеваемости коронавирусом в столице снизился - по сравнению с предыдущей неделей. А на прививку от COVID-19 записались уже свыше 100 тысяч человек.

Списки поручено тщательно контролировать, чтобы распределять поступающую вакцину по поликлиникам и медсанчастям предприятий пропорционально количеству желающих привиться, сообщается в сообщении пресс-службы. Интересно, что вакцину уже успели получить больше 20% работников учреждений образования.

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

Кстати, Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа. Расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу «Спутника» в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Препарат «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V» - рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, лайт-версия служит альтернативой «Спутнику V».

В Минске записались на вакцинацию от коронавируса больше 100 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Определена лучшая вакцина от коронавируса

В то же время в мире назвали лидеров среди вакцин от ковида. Эксперты признали препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Об этом стало известно по итогам состоявшегося накануне регулярного Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021).

Кроме того, вакцина, которую создала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, «получила весьма высокую оценку». В шорт-листе номинации оказался и российский препарат «Спутник V», а также вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

«Концерты из-за пандемии стали такими редкими, участие в Славянском базаре - глоток воздуха»

«КП» посмотрела, что говорят исполнители о готовящемся «Славянском базаре в Витебске». Например, украинская певица Таисия Повалий собирается приехать на «Славянский базар» в 2021-м году. Она считает, что «не надо смешивать музыку, творчество и политику». Тем более, в этом году фестивалю в Витебске - тридцать лет. А концертный директор Таисии Повалий Наталья Неклюдова недавно говорила:

- Мы едем именно к зрителю, который нас ждет, и встречу с которым ждем мы. Сейчас, когда эти встречи, концерты из-за пандемии стали такими редкими, участие в Славянском базаре - глоток воздуха, общения и создания.

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