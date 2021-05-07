«Выйду на этот митинг, надену ордена, медали – и хожу один, больше никого из фронтовиков нет»: как ветераны собираются встретить 9 мая

Аркадий Андреевич говорит, что гости его не утомляют - всегда рад им у себя дома. Фото: volkovysknews.by

За последний год ветеранов Великой Отечественной в стране стало меньше еще почти на 1500 человек – сейчас в Беларуси живет 3337 ветеранов. Даже те из них, кто встретил начало войны 16-летними подростками, уже отметили свое 95-летие. Мы созвонились с ветеранами, чтобы узнать, как они хотят встретить праздник в этом году.

Аркадий Андреевич Савчук из Волковыска подходит к телефону, сделав потише звук в телевизоре: на улицу он выходит редко, большую часть дня проводит дома.

- Уже 95 лет! Атеросклероз одолел несколько лет назад, — объясняет Аркадий Андреевич. - 9 мая меня звали на митинг, который у нас в парке будет, но куда я пойду? Соберемся у нас дома, родственники приедут, поговорим. В Волковысском районе всего три фронтовика осталось – один лежачий, со вторым связь потерялась, и вот я. В последние годы выйду на этот митинг, надену свои ордена, медали – и хожу один, больше никого из фронтовиков нет. А что делать – время, возраст берут свое.

Накануне праздника Аркадий Андреевича навещали работники райисполкома, приходил поздравить военком, звонили из школы – предлагали выписать газеты.

- Меня это не утомляет, наоборот. Я привык к общественной жизни - 16 лет работал в бюро экскурсий и путешествий. Приходят, конечно, в основном перед праздником. В остальное время тоже держим связь, но по телефону – звонят, с днем рождения поздравляют. Хотелось бы, конечно, чтобы приходили и навещали не раз в год, - после паузы говорит ветеран.

Это сейчас Аркадий Андреевич ходит мало, а в свои 80 еще ходил на охоту и ездил на велосипеде.

- Три года назад взял в руки палочку – с ней и хожу. Мы живем тут с дочкой, она тоже на пенсии. Живем за счет пенсий. Я получаю повышенную – доплачивают как участнику военных действий, уходил я со службы в звании подполковника. Есть доплата на лекарства. Если мне что-то нужно - могу в организации позвонить, часто и бесплатно помогают. Мне хватает всего, еще детям помогаю – у меня две дочки и сын, второй сын умер.

«В этом году просто сяду дома, вспомню всех, кого уже нет, кто погиб»

Владислав Николаевич Васильевич из поселка Марьино Пуховичского района 9 мая в этом году тоже встретит дома.

Владислав Николаевич Васильев "чтобы не было скучно" пишет картины - у него уже была своя выставка. Фото: "Пухавіцкія навіны"

- Меня приглашали в техникум, где я работал, но не могу, не пойду – плохо себя чувствую. 97 лет, сами понимаете. Как на улице похожу – вроде бы лучше. Когда дома делами занимаюсь – чуть хуже. Жена еще свалилась, лежит. В этом году просто сяду дома, вспомню всех, кого уже нет, кто погиб – такая участь могла и меня настигнуть, было ранение в шею. Но обычно я стараюсь ходить везде, куда приглашают, беру слово, что-то рассказываю – это важно, я думаю. Дома чтобы не грустить, стараюсь постоянно чем-то заниматься – картинки вот пописываю. У меня в квартире около 30 картин, еще несколько в детском санатории, в школах, в музее выставлялся.

Ветеран говорит, что его не забывают: приходят не только накануне праздника.

- Мне в техникуме очень хорошо помогают: картошки, яблочек принесут. Это недорого, можно и самому купить, но все равно приятно. И из других организаций приходят, подарки дарят, продукты какие-то – у меня даже слезы иногда наворачиваются.

На пенсию Владислав Николаевич не жалуется – говорит, выходит около 1000 рублей.

- Мне хватает, даже лишнее остается. Я в магазине даже на цены не смотрю. В прошлом году еще получил дополнительно 240 рублей – мне полагалась путевка в санаторий, но я ее не использовал – вот и выплатили. Государство нас содержит, помогает. Если вдруг не будет каких-то доплат – значит, денег нет в бюджете, невозможно выплатить.

«Хотела бы позвать друзей, но из-за пандемии такой возможности нет – никому не хочется болеть»

Аэлита Самсонова из Гомеля каждый год выходит на праздник в город, это 9-е мая исключением не станет.

- Схожу на митинг, выступлю – и домой. Я живу одна: муж умер, дочка живет в Калининграде, сын скончался два года назад. Дочка недавно уехала – была у меня полгода, скоро приедет снова. Может быть, я бы и хотела позвать на праздник друзей, как-то собраться всем вместе, но из-за пандемии такой возможности нет. Болеть никому не хочется. Приходится сидеть как под домашним арестом. Боюсь, как бы не разучиться разговаривать, - шутит женщина.

Аэлита Самсонова ждет окончания пандемии, чтобы можно было встретиться с друзьями. Фото: "Гомельские ведомости"

Аэлита Ивановна говорит, что сейчас редко выходит в город погулять из-за проблем со здоровьем.

- Когда я была способна ходить и бегать, мне очень нравилось, как в городе этот день отмечают. Митинги, концерт, на улице можно купить что-то поесть. А вечером грандиозный салют – чего еще можно желать, не знаю.

Ветеран считает, что вниманием она не обделена – перед нашим разговором Аэлита Ивановна проводила очередных гостей, недавно ее поздравляли с оркестром.

- Из-за коронавируса все стараются на улице поздравлять. Приходит столько людей, что чувствуешь себя… Я скажу, но если так и напишете – я вас убью, - смеется Аэлита Ивановна. – Чувствуешь себя героем, хотя мы обычные люди, во время войны, да и после нее просто старались делать что-то по мере сил, каждый был на своем месте.

Не называя цифр, Аэлита Ивановна говорит, что пенсии ей хватает, в прошлом году к юбилейной дате получила и доплату.

- Я прошла жизнь, и никогда на деньгах не зацикливалась. Сколько есть – столько и хорошо. А государство у нас не вельми богатое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Были годы, когда никто не поздравлял. Может, адрес терялся?»: как ветераны оценивают знаки внимания на День Победы и чего на самом деле ждут

Всем этим людям больше 90 лет – некоторые плохо помнят, кто приходил поздравлять в прошлом году. Но четко знают, когда не дошла открытка и в каком году никто не пришел (Читать далее)