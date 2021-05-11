«90% владельцев отказывают, как только узнают, кто будет жить»: минчанин не может снять квартиру для пожилой мамы

Некоторые владельцы квартир не хотят сдавать "метры" пенсионерам - боятся за имущество и не хотят, чтобы квартира превращалась в пансионат Фото: Иван МАКЕЕВ

Минчанин Андрей пытался снять для своей пожилой мамы квартиру в столице. Мужчина рассказывает, что неожиданно столкнулся с большими сложностями: собственники отказывали, объясняя, что не хотят сдавать квартиру старикам.

- Агент по недвижимости откровенно мне сказала: «Шансов очень мало, 90% отказов, как только узнают, что жить будет пожилой больной человек». Позже я сам нашел квартиру, которая мне подходила, но честно написал, что жить будет пожилой человек, нужен первый этаж. Поговорил с владелицей этой квартиры, рассказал, что жить будет моя мама, она перенесла инсульт, тяжело ходит. Сказал, что будут приходить люди, ухаживать за ней, мы гарантируем порядок и чистоту. Через 15 минут владелица мне перезванивает и отказывает. Говорила о том, что у нее хороший дощатый пол, а мама будет ходить на ходунках и может испортить его.

Люди часто понимают возраст обязательно как болезнь, а старость – как проблему, которая нанесет вред имуществе Фото: Павел МАРТИНЧИК

В разговоре с риелтором мужчина недоумевал: что делать в такой ситуации?

- Она ответила «сдавайте в пансионат». Я понимаю - для многих людей квартира – это единственный способ приработка, и они трясутся над ней. Естественно, для них это риски: пожилой человек там может умереть, может все, что угодно произойти. О том, чтобы войти в положение, подумать о том, что мы все когда-то будем стариками, нет и речи. Квартиру я до сих пор не снял, еще в процессе. Честно говоря, просто остановился и не знаю, что делать. Мне советовали не писать правду, говорить, что я буду снимать. Но почему я должен врать? Платить деньги и еще прятать собственную мать? Чем дороже квартира, тем больше хозяева трясутся за состояние. Скорее сдадут молодым людям, у которых вечеринки будут каждую субботу, чем пожилому человеку. Есть и реальные какие-то моменты, но есть и предубеждения, ментальная проблема, на мой взгляд. Моя знакомая, которая уехала в Грузию, говорила, что один из многих факторов, которые отличают Грузию и Беларусь – это отношение к пожилым людям. То, что мы плохо относимся к старикам – это абсолютный факт, и ситуация с квартирой – одно из ярких его проявлений.

«Для родителей? Отлично будет, у нас еще и погреб есть»

Мы обзвонили несколько владельцев квартир, которые сдают «двушки» стоимостью от 200 от 400 долларов в месяц. По легенде, квартиру хотим снять для 75-летних родителей, поэтому ищем тихий район и квартиру на первом этаже со спокойными соседями.

- Для родителей? Отлично будет, у нас еще и погреб есть, - не смущена хозяйка, она сдает квартиру за 270 долларов.

Еще одна хозяйка жилплощади со скромным ремонтом, уже за 250 долларов, добавляет, что квартира хоть и на втором этаже, но зато есть лифт, а в соседнем подъезде небольшой продуктовый магазин.

Еще три человека, которые сдают квартиры в диапазоне до 300 долларов, тоже не имеют ничего против пары пожилых людей.

Другие пожелания к квартиросъемщикам у владельца квартиры с ценником в 370 долларов. Двушка расположена в центре города, сделан хороший ремонт – новая мебель, дубовый паркет, обустроенный балкон. Он сразу говорит, что сдаст жилплощадь только молодой семье без детей и животных или одиноким девушкам.

- Понимаете, мне надо, чтобы все было аккуратно. Мы только-только ремонт там закончили, но на время пришлось уехать из страны. Квартира раньше не сдавалась. И через какое-то время мы с женой вернемся туда жить. Поймите меня правильно, но не могу.

«Некоторые собственники говорили, что не хотят превращать квартиру в пансионат»

В двух крупных агентствах недвижимости, которые давно работают на рынке, говорят, что не сталкивались с ситуациями, когда квартиросъемщикам отказывали бы в аренде из-за их возраста.

- У нас были клиенты и старше 70 лет, но никаких проблем с тем, чтобы снять для них квартиру, не было.

В еще одном агентстве, «Бюро городской недвижимости», такой опыт был.

- У меня были такие клиенты: женщина с мужем живет в Америке, квартиру они хотели снять для родителей, - рассказывает агент Инна Борейко. - Папа и мама пожилые, мама передвигается только на коляске. И действительно, собственники отказывали: например, из-за того, что в квартире лежит паркет. Кто-то не хотел, чтобы в его квартире умирали. Проблема была еще и в том, что не в любой подъезд можно было заезжать на коляске. Некоторые собственники говорили, что не хотят превращать квартиру в пансионат: к пожилым людям должна была постоянно приходить сиделка, врач. Эта семья очень долго искала квартиру и в результате приняли решение остаться в той квартире, где жили раньше и из которой хотели переехать.

Еще один случай в практике агента был связан с тем, что квартиру хотели снять для параолимпийца.

- Там наниматели хотели переоборудовать санузел, чтобы человеку было удобно, сделать ремонт. Не все владельцы квартир были рады такому предложению – они не были уверены, что результат ремонта их устроит. Сомневались еще и потому, что спортсмен мог съехать через короткое время, а переделанная ванная останется.

Инна Борейко говорит, что владельцы квартир с современными интерьерами часто ищут жильцов из конкретной сферы – например, из IT.

- Ребята сидят дома за компьютером, работой они заняты большую часть суток, поесть выходят в кафе – таким нанимателям владельцы рады. В старых домах и квартирах эконом-класса, возможно, другая ситуация. Может быть тем, кто ищет квартиру для пожилых людей имеет смысл присмотреться и к домам – такой вариант может быть удобнее. Есть собственная территория вокруг дома, удобнее подъезжать на машине.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Люди понимают возраст обязательно как болезнь, а старость – как проблему, которая нанесет вред имуществе»

Профессор, доктор медицинских наук, гериатр Кирилл Прощаев считает, что в описанной ситуации затронуты сразу несколько проблем.

- С одной стороны – это проявление эйджизма, с другой стороны – низкая геронтологическая культура людей, которая состоит в том, что они понимают возраст обязательно как болезнь, а старость – как проблему, ассоциированную с состояниями, при которых, по их мнению, будет нанесет вред имуществу (например, деменция, недержание мочи). Однако следует подчеркнуть, что различными хроническими болезнями с подобными проявлениями могут болеть и более молодые люди. С другой стороны, при том же недержании мочи уровень гигиенической культуры пациента может быть высоким, и окружающие об этой проблеме могут и не подозревать. И вот сочетание эйджизма и низкой геронтологической культурой приводит к стигматизации пожилых и старых людей, и закономерно, к сожалению, к их дискриминации.

Врач-гериатр считает, что культура отношения к пожилым людям в Беларуси будет улучшаться Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что эта ситуация говорит в целом о культуре отношения к пожилым людям в Беларуси?

- С одной стороны, уважение к пожилым в Беларуси высочайшее. В семьях чтят пожилых людей, мы с детства приучены не грубить им, восхищаться заслугами. С другой стороны, у нас в отношениях с пожилыми людьми далеко не всегда партнерский подход, а зачастую патерналистский: мы снисходительно относимся к пожилому человеку, свысока – надо помочь. При этом не понимаем, что он такой же человек, равный нам. У него, как и любого другого человека могут быть свои особенности. Но культура отношения к пожилым людям безусловно будет улучшаться – это мировой тренд, а историю обмануть нельзя, это только временная задержка.

- Человеку, который не мог найти квартиру для мамы, посоветовали отдать ее в дом престарелых. Как к этому относиться?

- Нужно понимать, входят ли такие консультации, социальные и геронтологические услуги в обязанности агентства. Если нет, и это не входит в компетенцию специалиста, он не вправе решать эти вопросы. Кроме того, важно понимать, что в дом престарелых не «сдают», люди там проживают. Это одна из форм проживания жизни в третьем возрасте. Вообще, человек должен иметь голос в выборе форм в третьем периоде жизни. Таких форм жизни может быть несколько: это и дом-интернат с круглосуточным наблюдением, и дом-интернат временного пребывания, социальный центр с дневным пребыванием и так далее. Еще один вариант – когда сын или дочь ухаживают за пожилой немощной мамой. Но нужно предусмотреть – может ли он заниматься этим 24 часа сутки, освободит ли его семья от работы и других домашних обязанностей, ведь по сути в этой ситуации родственник берет на себя функции сиделки.

И тут встает вопрос, что у нас нет культуры подготовки самих себя к жизни в пожилом и старческом возрасте: планируем ли мы, как будем жить? Буду ли я работать, где я буду жить, возложу ли я обязанности по непосредственному уходу за собой на своих детей и смогут ли они его выполнять?

Откуда вообще появилось мнение, что родители, которые живут в пансионате – это стыдно? Раньше семьи были большие, всегда было кому ухаживать. Сейчас семьи маленькие, часто дети живут не только в других городах, но и в других странах. Но мысль о том, что мы непосредственно обязаны ухаживать за пожилыми родителями, сохраняется. Мы не верим в то, что «чужой», но профессиональный специалист – сиделка, например, выполнит уход более качественно. Второе – в СССР уровень оказания помощи пожилым людям в домах-интернатах, особенно психоневрологических, оставлял желать лучшего, вот отсюда и идут вопросы. Можно ругать государственную систему, но сегодняшние дома-интернаты по сравнению с теми, что были 25 лет назад – это небо и земля.

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