«Не только уборка или ЗОЖ». Первый плоггинг-тур пройдет в Беларуси

Первый плоггинг-тур пройдет в Беларуси

Первый плоггинг-тур в Беларуси стартует 15 мая. Плоггинг - это молодое, но набирающее популярность во всем мире движение. Его суть - сбор мусора во время бега. В Беларуси акция пройдет по инициативе общественного движения Plogging Belarus, компании Volkswagen и Центра экологических решений.

Майский плоггинг-тур планирует охватить шесть областных городов и привлечь более 500 участников.

- Не все готовы убирать мусор за другими. И чаще всего это делают именно те, кто не позволяет себе бросить отходы мимо урны. Но когда видишь результат - это того стоит! - делится своими мыслями создатель инициативы Plogging Belarus Александр Бевз.

Вообще, идея скрестить бег с уборкой пришла в голову шведскому активисту Эрику Альстрему в 2016-м году, когда он вернулся в Стокгольм c горнолыжного курорта и увидел мусор на улицах родного города. В названии сошлись слова «plocka upp», на шведском - «забирать», и «jogging» - «бег трусцой». Узнав о предстоящем плоггинг-туре в Беларуси, Эрик записал видеообращение к белорусам.

Первый плоггинг-забег в рамках тура запланирован на 15 мая в Минске в заказнике Стиклево. Старт мероприятия 16.00. Затем команда плоггинг-тура выезжает по областным городам: 19 мая - Витебск, 20 мая - Могилев, 21 мая - Гомель, 22 мая - Брест, 23 мая - Гродно.

- Плоггинг - это не только про уборку или про ЗОЖ, это в целом про воспитание человека, - рассказывает PR-менеджер Volkswagen Belarus Ольга Шинкевич. - Наша задача как организаторов мероприятия показать, что внести вклад в улучшение экологической ситуации может каждый. Для этого достаточно просто выйти на пробежку. Надеемся, что плоггинг станет доброй традицией белорусов и будет проходить регулярно.

Если инициатива окажется успешной, организаторы готовы расширять географию забегов или предлагать белорусам новые виды плоггинга: плоггинг на воде, велоплоггинг и другое.