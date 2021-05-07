Фоторепортаж: на Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод»

На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За народным славянским обрядом «Юраўскі карагод», который ежегодно проводят на гомельском Полесье, наблюдал фотокор «КП».

Древний обряд устраивают в деревне Погост Житковичского района - после прихода на белорусские земли христианства эту языческую традицию стали приурочивать ко дню святого Георгия (Юрия), который в восточной Церкви, в частности, у православных, отмечается 6 мая.

На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Обряд заключается в том, что женщины и мужчины в народных костюмах, кружа хороводы на засеянном рожью или пшеницой поле, «колдуют» на хороший урожай.

Напомним, этот уникальный хоровод внесен в Список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Обряд включен в список ЮНЕСКО Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как всегда вела людей в поле почетный гражданин Житковичского района, 79 летняя Екатерина Алексеевна Панченя, еще более 20 лет назад возродившая этот народный обычай.

Вела людей в поле почетный гражданин Житковичского района, 79 летняя Екатерина Панченя (справа) Фото: Виктор ДРАЧЕВ

И уже не первый раз провели обряд на «Юрью» и участницы народного коллектива вместе со школьниками из деревни Ричев.

Часто, чтобы увидеть старинную традицию, в Погост приезжали гости из разных уголков страны и зарубежья.

Не первый раз провели обряд на «Юрью» и участницы народного коллектива вместе со школьниками из деревни Ричев Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Хоровод проходит в поле - участники "колдуют" на хороший урожай Фото: Виктор ДРАЧЕВ