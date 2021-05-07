Фоторепортаж: на Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод»

На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
За народным славянским обрядом «Юраўскі карагод», который ежегодно проводят на гомельском Полесье, наблюдал фотокор «КП».
Древний обряд устраивают в деревне Погост Житковичского района - после прихода на белорусские земли христианства эту языческую традицию стали приурочивать ко дню святого Георгия (Юрия), который в восточной Церкви, в частности, у православных, отмечается 6 мая.
На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Обряд заключается в том, что женщины и мужчины в народных костюмах, кружа хороводы на засеянном рожью или пшеницой поле, «колдуют» на хороший урожай.
Напомним, этот уникальный хоровод внесен в Список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Обряд включен в список ЮНЕСКО
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Как всегда вела людей в поле почетный гражданин Житковичского района, 79 летняя Екатерина Алексеевна Панченя, еще более 20 лет назад возродившая этот народный обычай.
Вела людей в поле почетный гражданин Житковичского района, 79 летняя Екатерина Панченя (справа)
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
И уже не первый раз провели обряд на «Юрью» и участницы народного коллектива вместе со школьниками из деревни Ричев.
Часто, чтобы увидеть старинную традицию, в Погост приезжали гости из разных уголков страны и зарубежья.
Не первый раз провели обряд на «Юрью» и участницы народного коллектива вместе со школьниками из деревни Ричев
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Хоровод проходит в поле - участники "колдуют" на хороший урожай
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На Полесье провели древний обряд «Юраўскі карагод»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ