Год назад в Беларуси стартовала президентская кампания, изменившая общество

Год назад в Беларуси назначили президентские выборы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Год назад в Беларуси началась электоральная кампания-2020. Пожалуй, она стала самой громкой и насыщенной на события за годы существования суверенной Беларуси.

Депутаты Палаты представителей собрались в Овальном зале Дома правительства 8 мая 2020 года и назначили дату шестых выборов президента на 9 августа. Изначально было 55 потенциальных кандидатов в президенты. Среди возможных конкурентов Александра Лукашенко появились не только «прежние» оппозиционеры, но и такие известные люди, ранее не замеченные в политике, как банкир Виктор Бабарико, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Виктора Бабарико арестовали и не зарегистрировали кандидатом в президенты. Фото: Сергей СЕРЕБРО

А вместо арестованного блогера Сергея Тихановского заявление в Центризбирком неожиданно подала его жена Светлана. Ранее она вообще не интересовалась политикой и была домохозяйкой. В итоге именно ее зарегистрировали кандидатом в президенты, а Бабарико и Цепкало - нет.

Кризис в обществе не завершился до сих пор Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сразу стало очевидным, что кампания будет интересной. Уже на этапе сбора подписей в Минске и других городах к инициативным группам ряда кандидатов выстраивались огромные очереди из желающих поставить свою подпись в из поддержку. Также возникали стихийные акции протеста и солидарности с задержанными блогерами, политиками, например - после ареста Виктора Бабарико. Вместе с тем, огромные цифры собранных подписей озвучивались за действующего президента Александра Лукашенко.

Команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились. Женщины, в том числе Вероника Цепкало и Мария Колесникова - представитель штаба Бабарико - стали ездить по стране, собирая массовые митинги.

Тихановская, Цепкало и Колесникова проводили массовые митинги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аналитики говорят о большой активизации гражданского общества во время предвыборной кампании, люди массово шли в наблюдатели на участки. Во многих случаях наблюдателям приходилось дежурить за дверями участков и даже на улице - в комиссиях объясняли это тем, что места в помещении ограничены из-за коронавируса.

По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

После объявления официальных итогов выборов - победе Александра Лукашенко с более 80% голосов - в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Первые дни после выборов они продолжались. Были и столкновения с силовиками, и несколько жертв. Раньше в истории независимой Беларуси такого не было.

Тихановской после выборов пришлось уехать из Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В стране на несколько дней отключали интернет, а когда он заработал, появилось множество заявлений о жестокости и насилии со стороны силовиков. Это вызвало ряд массовых митингов, наиболее многочисленный из которых прошел в Минске 16 августа. Параллельно в Минске состоялся и крупный митинг сторонников власти. Шествия и акции протеста с требованиями о прекращении насилия и проведения новых выборов продолжались всю осень. Проходили также и акции сторонников властей - например, автопробеги.

Более 200 тыс. человек собралось в Минске на стихийный митинг 16 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

До сих пор общественно-политический кризис в Беларуси не завершился окончательно. Сейчас продолжается суд над Виктором Бабарико, скоро должен начаться процесс над Сергеем Тихановским.

Сторонники Лукашенко тоже устраивали митинги и автопробеги Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Светлана Тихановская, которая из домохозяйки превратилась в лидера оппозиции, настаивает на переговорах с Александром Лукашенко при содействии иностранных посредников. Власти, тем временем, разрабатывают новый проект Конституции, изменяют законы, в том числе Уголовный кодекс, заявляют о планировавшихся оппозицией терактах и государственном перевороте.