"Проезжая мимо сожженной деревни, я не хочу видеть ожившие картинки". Мнение журналистки «КП» об инсценировке сожжения деревни в Докшицком районе

В Беларуси реконструировали сожжение деревни нацистами. Фото: скриншот видео

Но несколько лет назад мы с дочкой решили: а что это мы все мимо да мимо, надо заехать хотя бы ненадолго.

Так вышло, что в тот день и в то время мы оказались единственными живыми людьми среди этих мемориальных фундаментов сожженных домов с трубами-колокольнями. А наша машина - единственной на стоянке. Мы молча ходили, читали таблички, плакали, в который раз ужасаясь тому, что фашисты не щадили даже маленьких детей. Не надо было ни экскурсовода, ни лишних слов. Плачущий перезвон колоколов на пепелищах доносил то, что отзывалось в душе.

И вдруг откуда-то из леса потянуло дымом. «Мама, они специально такой эффект создают?» - в ужасе спросила дочка. Нет, далекий запах дыма оказался случайным. Но он в этой обстановке был таким зловещим, что захотелось поскорее уйти. Большего потрясения от посещения Хатыни у меня не было за всю жизнь.

На пути в мою деревню есть еще одна сожженная деревня, ставшая мемориалом, Шуневка. Она стоит прямо у дороги. Намного меньше, чем Хатынь, но от этого не менее трагична в своей судьбе - ее жителей сожгли заживо, маленьких детей бросили в колодец.

Я всегда чуть притормаживаю, проезжая мимо. Там даже знак снижения скорости есть - хочется думать, из уважения к памяти. Я помню, как главный памятник в Шуневке открывали в 1980-х. Нас, лучших пионеров со всего Докшицкого района, привезли для почетного караула. Мы, как стойкие оловянные солдатики, выполняли свою ответственную миссию - стояли поочередно с пионерским салютом у главного памятника. Взрослые рассказывали про тот ужас, который пришел в деревню в 1943-м, про вечную память погибшим и про то, что надо беречь мир. Если это и было пафосом, то очень человечным.

А несколько дней назад сожженной Шуневке в присутствии десятков живых людей напомнили, как это было, устроив реконструкцию событий того дня, когда деревня вместе с жителями исчезла с лица земли. Зачем? Полагаю, «чтобы помнили».

Память о войне есть в каждой белоруской семье. Все мы храним ее по-своему - называем детей в честь героических дедов и их не менее героических жен и матерей, храним их награды, похоронки и разные памятные вещицы, пишем о них книги и т. д. И я не представляю, что бы они сказали, увидев эту реконструкцию фашизма в стране, за мирную жизнь которой они воевали насмерть и хотели, чтобы их потомки такого больше не увидели... Если только в кино. Но не там, где земля пропитана болью.

Я бы точно не хотела видеть инсценировку (пусть даже в финале этого спектакля покажут, что партизаны отобьют земляков у немцев) того, как мою бабушку пытались угнать в Германию вместе с ее молодыми земляками. Ее притащили на железнодорожную станцию с тремя детьми. Но она выглядела слишком молодо, поэтому немцы не поверили, что это ее дети. И если старших девочек, которых она держала за руки, просто оттолкнули от нее, то в самого младшего она вцепилась мертвой хваткой, и его никак не могли вырвать у нее из рук. Тогда начали просто стегать нагайкой, забивая малыша насмерть. У меня мог быть родной дядя, мамин брат… И дедушка, который пропал без вести в первые дни войны. Мне хватило бабушкиного рассказа обо всем, что она пережила и что ее морально покалечило на всю жизнь, «чтобы помнить». И я не хочу, проезжая мимо Шуневки, видеть там ожившие картинки.

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