«Отец погиб в Германии в 45-м... Спустя десятилетия выяснили, где его могила»: оператор и кинорежиссер Юрий Елхов рассказал, как нашел в Германии захоронение отца

В 1986 году Юрий Елхов принес цветы на могилу отца. Фото: личный архив

Юрий Елхов - тот самый оператор, который снимал «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Наш бронепоезд», «Сын за отца» и два десятка других фильмов и сериалов. А его самая заметная режиссерская работа - «Анастасия Слуцкая». Накануне Дня Победы 80-летний Юрий Александрович поделился удивительной историей поиска могилы своего отца.

- В похоронке, которую получила моя мама, было сказано: «Гвардии сержант Елхов Александр Кузьмич, сражаясь в бою за честь и независимость Советской Родины, погиб 28 апреля 1945 года в Германии под Дрезденом и похоронен в деревне Липен на опушке леса…»

Родители Юрия Елхова - Александр Кузьмич и Мария Павловна. Фото: личный архив

- Прошло сорок лет, - рассказывает режиссер. - Я много раз пытался через Красный Крест добиться поездки в Германию, чтобы побывать на могиле отца, но мне говорили, что такой могилы у них нет. В середине 80-х мне удалось поехать в Германию в турпоездку. Но ни могилы на опушке леса, ни самой деревни Липен я там действительно не нашел…

Юрий Елхов смог отыскать могилу своего отца, погибшего в 1945 году под Дрезденом. Фото: личный архив

В штабе советской военной комендатуры в Потсдаме Юрию Елхову вежливо объяснили, что «на этом месте сейчас открытые разработки каменного угля, и все одиночные могилы перезахоронены в одну братскую в деревне Лоза. Находится ли мой отец в этой могиле или нет, они не знают, поскольку могила эта безымянная. Списков перезахороненных у них не сохранилось. Поэтому, они, к сожалению, ничем мне помочь не могут.

Александр Елхов с сыном Юрой. Москва, 1941 г. Фото: личный архив

- Кстати, и Липен, и Лоза - исконно славянские слова. И живет в этой местности народ, который называет себя «сорбами» (трансформация от «сербы»). Костюмы и обычаи у них славянские, только язык свой они подзабыли и «шпрехают» сейчас уже по-немецки. Я приехал в деревню Лоза и нашел эту братскую могилу. Она действительно была безымянной. На сером бетонном обелиске надпись: «Вечная слава воинам, погибшим в боях за честь и независимость Советской Родины».

Но немцы, в отличие от нас, замечает Юрий Елхов, народ педантичный.

- У бургомистра деревни Лоза, в архивах сороковых годов сохранился интересующий меня документ: «Акт передачи братской могилы советским комендантом немецкому бургомистру» с фамилиями, званиями, датами рождения и смерти двадцати восьми советских солдат, перезахороненных в эту братскую могилу из одиночных захоронений. 28 апреля 1986 года немцы официально пригласили меня на открытие обелиска на братской могиле советских воинов. На мраморной доске, прикрепленной к обелиску, были высечены фамилии двадцати восьми солдат, погибших за честь и независимость своей Родины. В том числе и фамилия моего отца - гвардии сержанта Елхова Александра Кузьмича.

Гвардии сержант Елхов Александр Кузьмич. Германия, 1945 г. Фото: личный архив

Режиссер обратил внимание, что на той же площади, рядом с могилой советских воинов, стоит гранитный обелиск в честь немецких солдат из деревни Лоза, не вернувшихся домой с войны.

- Немцы, в отличие от нас, чтут память не только своих, но и чужих. Нам есть чему у них поучиться. Вспомните хотя бы немецкое военное кладбище в Минске, в сосновом лесу напротив Московского кладбища, - безымянное, оскверненное вандалами, с разрытыми могилами и разбросанными костями… Так цивилизованные люди не поступают.

Рядом с обелиском советским воинам, погибшим в Германии в последние дни войны, стоит гранитный обелиск жителям деревни Лоза, погибшим во Второй Мировой Войне. Фото: личный архив

Вспомнил Юрий Александрович и еще одну занятную историю, случившуюся с ним в Германии.

- В небольшом немецком городке Клайнмахнов, что под Берлином, на автозаправке я увидел небольшой симпатичный автомобильчик «Остин Ровер», который продавался за 1000 немецких марок. У меня в наличии было всего 500 долларов (больше вывозить из СССР в то время не позволялось), это в эквиваленте было 750 марок. Я разыскал хозяина машины, надеясь объяснить ему ситуацию. Когда тот узнал, что я из Минска, он кинулся ко мне с распростертыми объятиями: «Ах, Минск, Минск! Их воеваль нах Минск!..» Он радостно тискал меня, будто бы встретился с земляком или старым фронтовым другом… В общем, машину эту я у него купил за 500 долларов. Все расходы по оформлению он взял на себя, заправил мне бак бензином и положил в багажник еще пять полных канистр и корзину с продуктами на неделю. Провожал он меня со слезами на глазах, повторяя все время: «Ах, Минск, Минск! Их воеваль нах Минск!».

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