«Душа» Disney: лучший мультфильм года переведен на белорусский язык

Лучший мультфильм года переведен на белорусский язык

Видеосервис VOKA выпустил онлайн-премьеру мультфильма «Душа», где герои Disney заговорили на белорусском языке. Официальный дубляж сделан специально для платформы компанией «Кінаконг».

«Душа» - новая работа создателя популярных мультфильмов «Вверх» и «Головоломка» Пита Доктера о том, как жить каждой минутой, радоваться мелочам и не изматывать себя в погоне за мифическим успехом. История джазового пианиста Джо Гарднера, который после несчастного случая пытается вернуться в свое тело с Семинара Душ и исполнить мечту играть в клубе, покорила зрителей по всему миру, рассказали "КП" представители видеосервиса.

В этом году мультфильм «Душа», снятый студиями Pixar и Disney, стал победителем премии «Оскар» сразу в двух в номинациях - «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая работа композитора».

В записи официального дубляжа «Души» на белорусском языке принимали участие Евгений Перлин, Светлана Тимохина, Наталья Кот-Кузьма, Юлия Шпилевская и другие. Актеров для озвучивания главных ролей утверждала студия Disney. Услышать и увидеть, как персонажи этого мультфильма говорят их голосами, зрители VOKA могут уже сейчас.

«Душа» пополнит раздел видеосервиса «Кіно па-беларуску - CINEVOKA», где также можно найти, например, переозвученные мультфильмы «Вверх», «Рыбка Поньо» и «Тайна Келлс». Кроме анимационного и художественного кино, в разделе «CINEVOKA - Серыялы па-беларуску» в белорусском дубляже зрителям платформы доступны еще и сериалы.