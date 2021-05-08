Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 мая 2021 года: ВОЗ одобрил китайскую вакцину, Минздрав Беларуси рассказал о бесплатном тестировании на антитела

В Беларуси заявили о получение собственной вакцины от коронавируса, но для обычных граждан это пока ничего не меняет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Турция обогнала Россию по заболеваемости

По данным ВОЗ, опубликованным на сайте worldometers.info на 22.00 часов пятницы, 7 мая, число зараженных коронавирусом в мире превысило 157,3 миллиона человек. Официально сообщается о более 3,278 миллиона умерших от «ковида», но и о свыше 134,625 миллиона выздоровевших. Из пятерки антилидеров «вышла» Россия, которую по статистике заболеваемости опередила Турция (у последней за сутки +20107 новых подтвержденных случаев - Прим.). В остальном в первой тройке остаются США, Индия и Бразилия, Франция сейчас - на четвертом месте, а Турция, соответственно, на пятом.

Растет заболеваемость коронавирусом и в Беларуси, констатируют в Минздраве. На 7 мая 2021 года официально сообщалось об 1 тысяче 354 новых случая COVID-19 за сутки и десяти смертях. Всего с начала пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился у 366 тысяч 305 человек, выздоровели 356 тысяч 842 пациента, скончались 2 тысячи 612 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Беларуси оценят популяционный иммунитет к COVID-19

При этом Минздрав Беларуси 7 мая объявил о скором старте проекта по изучению уровня антител у белорусов, который позволит изучить коллективный иммунитет против COVID-19.

Исследование белорусский Миздрав проведет совместно с Роспотребнадзором России. Для этого добровольцев призывают бесплатно сдать биоматериалы с 14 по 19 мая включительно.

Информацию об антителах от коронавируса у белорусов намереваются аккумулировать, чтобы планировать в дальнейшем санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе и вакцинацию против коронавируса.

Белорусская вакцина

Продолжая тему вакцинации стоит заметить, что 7 мая Александр Лукашенко объявил, что Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса. Белорусская вакцина от «ковида», по словам Лукашенко, «появилась в пробирке» накануне - в четверг, 6 мая. Он уточнил, что это отличающаяся вакцина от тех, которые сейчас страна покупает, и пояснил еще, что вакцина «живая».

- Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой, - заключил Лукашенко.

В Минздраве позже дали более детальную информацию о белорусской вакцине от COVID-19 и пояснили, что в Беларуси получен «кандидатный вариант вакцины».

- Собственная вакцина - это гарантия биобезопасности, а значит национальной безопасности государства. В результате реализуемого проекта мы возродим наши технологии и компетенции, что в будущем позволит встречать биологические угрозы более подготовленными, - пояснил факт изобретения белорусской вакцины от «ковида» главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Еще в Минздраве назвали, как плюсы, так и минусы изобретенной белорусской вакцины. Так положительное свойство - это то, что, при необходимости, возможно оперативно изменить ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов. А недостаток ее в том, что препарат трудоемкий и длительный по срокам создания в сравнении, например, с векторными вакцинами.

На больших выходных в Минске усилят контроль за соблюдение масочного режима. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВОЗ одобрил китайскую вакцину, а Путин восхвалил российскую

Тем временем ВОЗ расширил список вакцин для экстренного использования. Одобрение получил китайский препарат - вакцина Sinopharm, которой, к слову, уже массово прививают в Беларуси.

Препарат китайского производства Sinopharm стал первой вакциной, произведенной не западными странами, получившим одобрение ВОЗ. Во Всемирной организации здравоохранения также подчеркнули простые требования к хранению китайской вакцины, а следовательно ее преимущественное условие для использования в странах с ограниченными ресурсами.

Для сравнения российский «Спутник V» в список COVAX ВОЗ еще не попал. Но Владимир Путин, уверенный в надежности препарата, сравнил российскую вакцину с… автоматом Калашникова. Это произошло, когда президент России процитировал австрийского инфекциониста, который ранее дал такую характеристику вакцине Спутник V.

«Спутник V - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный», - заявлял ученый.

А Путин объяснил эти эпитеты тем, что российские препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. Но в то же время весьма современные и «без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными».

Изменения по самоизоляции и усиление контроля за масками

Также в Минздраве Беларуси сделали некоторую «рокировку» по странам и самоизоляции после возвращения. Так из списка убрали четыре государства, но в то же время добавили две страны. Теперь изоляция не потребуется после возвращения из Албании, Финляндии, Великобритании и Мальты. Но после командировки в Монголию и Шри-Ланку уже придется 10 дней отсидеть дома.

Для тех, кто во время пандемии на длинные выходные остается в стране, ничего не меняется. Единственное, что в столице пообещали 8 - 11 мая усилить контроль за соблюдением масочного режима.

- Важно не допустить нарушения требования эпидемической безопасности. В Минске будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте. Особое внимание будет уделено обычным, а также маршрутным такси, - предупреждают в Мингорисполкоме.

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