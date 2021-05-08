Очередь и люди в масках: 8 мая в Минске начали прививать от коронавируса в торговом центре

8 мая, в первый день работы центра вакцинации, из желающих привиться выстроилась очередь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около недели назад мы писали о том, что в ТРЦ "Экспобел" должен начать работу центр вакцинации. 8 мая там начали прививать желающих. Привиться можно на втором этаже "Экспобела". Прививочный центр оформлен бело-синими информационным банерами с надписью «Здесь можно сделать прививку от COVID-19». Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 21:00. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: (017) 221-30-82.

Вероятно, это не последний торговый центр, в котором можно привиться от коронавируса.

- Уже есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они готовы предоставить площадки для организации прививочных пунктов, - говорила несколько недель назад главврач 21-ой центральной районной поликлиники Минска Наталья Мысливчик.

Наш фотокорреспондент посмотрел, как работает первый центр вакцинации в минском ТРЦ.

Центр находится на 2 этаже ТРЦ, найти его можно по ярким банерам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый, ожидая очереди, коротает время по-своему Фото: Павел МАРТИНЧИК

Параллельно вакцинируют несколько человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед вакцинацией проверяют самочувствие пациентов Фото: Павел МАРТИНЧИК