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Минск8 мая 2021 15:47

Очередь и люди в масках: 8 мая в Минске начали прививать от коронавируса в торговом центре

Центр вакцинации в торгово-развлекательном центре "Экспобел" начал работать 8 мая. Это первая точка, где можно привиться, не считая медучреждений
Настасья КОРСАК
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8 мая, в первый день работы центра вакцинации, из желающих привиться выстроилась очередь

8 мая, в первый день работы центра вакцинации, из желающих привиться выстроилась очередь

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около недели назад мы писали о том, что в ТРЦ "Экспобел" должен начать работу центр вакцинации. 8 мая там начали прививать желающих. Привиться можно на втором этаже "Экспобела". Прививочный центр оформлен бело-синими информационным банерами с надписью «Здесь можно сделать прививку от COVID-19». Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 21:00. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: (017) 221-30-82.

Вероятно, это не последний торговый центр, в котором можно привиться от коронавируса.

- Уже есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они готовы предоставить площадки для организации прививочных пунктов, - говорила несколько недель назад главврач 21-ой центральной районной поликлиники Минска Наталья Мысливчик.

Наш фотокорреспондент посмотрел, как работает первый центр вакцинации в минском ТРЦ.

Центр находится на 2 этаже ТРЦ, найти его можно по ярким банерам

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый, ожидая очереди, коротает время по-своему

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Параллельно вакцинируют несколько человек

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед вакцинацией проверяют самочувствие пациентов

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр вакцинации будет работать с 9.00 до 21.00

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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