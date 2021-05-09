Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 мая 2021 года: в минский ТЦ выстроилась очередь на бесплатную прививку от коронавируса, антирекорд по смертям в Индии и снова 10 умерших в Беларуси

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 мая 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

По официальным данным на 8 мая от Минздрава, за последние сутки в Беларуси зарегистрировали 1 369 пациентов с коронавирусом. Как и раньше, это меньше 10% обработанных тестов показали положительный результат. Выписаны за сутки 1 419 пациентов. Умерли снова 10 человек. С начала пандемии в Беларуси официально зафиксировали 367 674 случая коронавируса. Выздоровели 358 тыс. 261 человек.

В мире от коронавируса умерли более 3,2 млн человек

В мире, по данным на вечер 8 мая, число заразившихся COVID-19 составляет 158 156 453, умерли более 3,2 млн человек. На первом месте по количеству заболевших США - более 33,4 млн (умерли 595,3 тыс., выздоровели 26,3 млн). На втором - Индия, на третьем Бразилия.

В Индии зафиксирован новый антирекорд по количеству умерших

В Индии за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов от коронавируса - 4187. За все время пандемии в Индии умерли 238 270 зараженных. Об этом пишет агентство Reuters. Всего в Индии коронавирусом заразились почти 22 миллиона человек, выздоровели 17 930 960. Сейчас лечатся от коронавируса 3 723 446 человек.

В ТРЦ "Экспобел" выстроилась очередь, чтобы привиться от коронавируса

8 мая в ТРЦ "Экспобел" заработал центр вакцинации. Это первая точка, кроме медучреждений, где можно привиться от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно и без предварительной регистрации. Поэтому выстроилась очередь, а ждать прививку, по информации журналистов, приходилось больше часа. Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 21:00. Вероятно, это не последний торговый центр, в котором можно привиться от коронавируса.

Очередь за прививкой от коронавируса в торговом центре 8 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

В школу в Червенском районе пришел священник - и он был единственным человеком в маске

К школьникам в деревне Гребенка Червенского района пришел настоятель местного православного прихода Михайловского храма иерей Геннадий Тимовец. Судя по фотографии, которая появилась в газете «Раённы веснік», настоятель храма оказался единственным, кто соблюдает противоэпидемические предписания. На встрече в школе он был в медицинской маске, закрывающей рот и нос.

Фото: «Раённы веснік»

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