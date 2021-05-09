Что происходит в Беларуси в День Победы: последние новости Беларуси на 9 мая 2021 года

9 мая в Минске в 2020-м году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2021-й - год 76-летия победы в Великой Отечественной войне. В неюбилейные годы парады на 9 мая в Минске не проводят, но возлагают цветы к стеле на площади Победы. Еще в программе этого дня запланирован концерт на площади Победы, чествования флага и герба с авиапарадом и красно-зеленый салют в пяти точках (Мы подробно рассказывали о программе)

В этом году не разрешили провести акцию «Бессмертный полк» в Минске и Бресте.

- Два фактора: не решен вопрос оплаты за проведение массового мероприятия (милиции, «скорой» и коммунальщикам), угроза пандемии, - объяснили запрет в Минске.

А вот в Витебске и Новополоцке акция запланирована.

Накануне праздника в МВД рассказали, как будут работать 9 мая: «Органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы». Предупредили и что будет, если на праздник 9 мая в Минске прийти с велосипедом или литровой бутылкой воды - доставят в отдел для разбирательства.

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