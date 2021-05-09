Потомки ветеранов, школьники, хоккеисты, "Бессмертный полк": как проходило возложение цветов на площади Победы в Минске 9 мая 2021

День Победы празднуют в Минске 9 мая
Фото: Павел МАРТИНЧИК
День Победы отмечают в Беларуси 9 мая. По всей стране проходят праздничные мероприятия в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.
Празднование в Минске началось с самого утра. В 11.00 на площади Победы началась церемония возложения венков к монументу. Район площади в это время был перекрыт, была закрыта станция метро "Площадь Победы".
Район площади Победы утром 9 мая был перекрыт.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сюда прибыл Александр Лукашенко, который принял участие в церемонии возложения венка, а также выступил перед ветеранами. Он высказал мнение, что потомкам героев войны в настоящее время приходится бороться за правду о ней.
– Сегодня я задаюсь вопросом: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? – признался Лукашенко.
После его выступления в небо запустили тысячи красных и зеленых гелиевых шариков, хотя местные жители были против этого и подписали ранее петицию против их запуска.
В День Победы в Минске в небо запустили гелиевые шары красного и зеленого цветов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дело в том, что ранее в Минприроды тоже призывали не запускать в небо такие шарики, поскольку они состоят из материалов, выделяющих в окружающую среду токсичные вещества. Кроме того, упавшие шарики могут съесть животные, у них будет заблокирован кишечный тракт.
Возложить цветы к монументу и почтить память погибших пришли их потомки, чиновники и жители города.
Возложение цетов на площади Победы в Минске 9 мая
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В числе пришедших были члены сборной Беларуси по хоккею, а также глава Федерации хоккея Дмитрий Басков и главный тренер национальной команды Михаил Захаров.
Возложить цветы пришли и хоккеисты, в их числе - председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дмитрий Басков и его коллеги возложили цветы к монументу Победы
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Участники «Бессмертного полка» хотели провести отдельное шествие в Минске 9 мая, но столичные власти им отказали и предложили участвовать в общей церемонии возложения венков на площади Победы.
Участники "Бессмертного полка" возложили цветы к монументу Победы в Минске 9 мая
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Участники "Бессмертного полка" на площади Победы в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Торжественные мероприятия на площади Победы в Минске 9 мая
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники акции "Беларусь помнит" почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Фото: Святослав ЗОРКИЙ