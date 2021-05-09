Потомки ветеранов, школьники, хоккеисты, "Бессмертный полк": как проходило возложение цветов на площади Победы в Минске 9 мая 2021

День Победы празднуют в Минске 9 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

День Победы отмечают в Беларуси 9 мая. По всей стране проходят праздничные мероприятия в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

Празднование в Минске началось с самого утра. В 11.00 на площади Победы началась церемония возложения венков к монументу. Район площади в это время был перекрыт, была закрыта станция метро "Площадь Победы".

Район площади Победы утром 9 мая был перекрыт. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сюда прибыл Александр Лукашенко, который принял участие в церемонии возложения венка, а также выступил перед ветеранами. Он высказал мнение, что потомкам героев войны в настоящее время приходится бороться за правду о ней.

– Сегодня я задаюсь вопросом: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? – признался Лукашенко.

После его выступления в небо запустили тысячи красных и зеленых гелиевых шариков, хотя местные жители были против этого и подписали ранее петицию против их запуска.

В День Победы в Минске в небо запустили гелиевые шары красного и зеленого цветов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дело в том, что ранее в Минприроды тоже призывали не запускать в небо такие шарики, поскольку они состоят из материалов, выделяющих в окружающую среду токсичные вещества. Кроме того, упавшие шарики могут съесть животные, у них будет заблокирован кишечный тракт.

Возложить цветы к монументу и почтить память погибших пришли их потомки, чиновники и жители города.

Возложение цетов на площади Победы в Минске 9 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

В числе пришедших были члены сборной Беларуси по хоккею, а также глава Федерации хоккея Дмитрий Басков и главный тренер национальной команды Михаил Захаров.

Возложить цветы пришли и хоккеисты, в их числе - председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Басков и его коллеги возложили цветы к монументу Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участники «Бессмертного полка» хотели провести отдельное шествие в Минске 9 мая, но столичные власти им отказали и предложили участвовать в общей церемонии возложения венков на площади Победы.

Участники "Бессмертного полка" возложили цветы к монументу Победы в Минске 9 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участники "Бессмертного полка" на площади Победы в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торжественные мероприятия на площади Победы в Минске 9 мая Фото: Святослав ЗОРКИЙ