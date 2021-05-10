Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 мая 2021 года: ВОЗ одобрил китайскую вакцину, а белорусов бесплатно проверят на антитела

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 мая 2021 года: белорусов бесплатно проверят на антитела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По последним данным, в Беларуси. заболели 368 888 человека. Прирост за сутки в этот раз – 1 426 человек. Число ежедневных смертей от коронавируса уже привычные – десять человек. За все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 632 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 996 492 за все время.

Ситуация в мире не спешит улучшаться. Число ежедневных случаев - 783 тысячи человек. Число ежедневных смертей тоже идет вверх. В мире уже умерли 3,3 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 69 865 человек, в Литве – 4 026, в Латвии – 2 208, в Украине – 46 200 человек.

ВОЗ одобрил китайскую вакцину Sinopharm, которой уже прививают в Беларуси

Sinopharm стала первым препаратом, производства не западных стран, получившим одобрение ВОЗ. В списке ВОЗ препаратов для экстренного использования также вакцины Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и две вакцины AstraZeneсa.

Что означает разрешение на экстренное применение?

Этот статус определяет то, что препаратом получена от Всемирной организации здравоохранения оценка безопасности, эффективности и качества. Что, прежде всего, является сигналом для национальных регуляторов о безопасности и эффективности вакцин. Это также позволяет включить вакцину в COVAX - глобальную программу по обеспечению вакцинами государств (в основном, бедных стран - Прим.), столкнувшихся с проблемами поставок вакцин от коронавируса.

- Простые требования к хранению делают препарат очень подходящим для условий с ограниченными ресурсами, - сообщает ВОЗ в заключении по китайской вакцине Sinopharm.

Белорусов бесплатно проверят на антитела к коронавирусу: вот как это можно сделать

Это произойдет в рамках проекта по изучению иммунитета против «ковида». Для этого белорусам предлагают сдать биологические материалы на исследование наличия антител к COVID-19.

- Исследование проводится с целью оценки популяционного иммунитета населения, - пояснили в Минздраве.

Уточняется, однако, что исследовательскую работу белорусский Миздрав будет проводить совместно с российским Роспотребнадзором. Даты сбора биоматериалов добровольцев - с 14 по 19 мая включительно.

- Тестирование на антитела для жителей Беларуси будет бесплатным, - уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы стать добровольным участником в проекте по изучению коллективного иммунитета нужно зарегистрировать онлайн и пройти анкетирование. Для этого Минздрав подготовит специальный сайт, который назовут 11 мая на официальных ресурсах ведомства. Запись стане доступна с 12 мая.

Минздрав обновил список стран, где регистрируются случаи коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, где выявляют случаи заражения коронавирусом. Из него исключили несколько государств. Перечень опубликован в Telegram-канале Минздрава.

При этом специалисты министерства учитывали эпидемиологические риски, формирующиеся в других странах, включая уровень и динамику заболеваемости, а также принимаемые в этих государствах меры.

Так, с 9 мая из списка исключаются Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта.

В то же время с воскресенья, 9 мая перечень пополнят две страны – это Монголия и Шри-Ланка.

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