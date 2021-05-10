Как в Минске отпраздновали 9 мая. Посмотрите наш фоторепортаж.

Мужчина машет флагом СССР на Площади Победы. 9 мая 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В небо над Площадью Победы запустили тысячи красных и зелёных шаров. 9 мая 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пионеры и сотрудники МЧС. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На груди гимнастёрки женщины украшение из бисера. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина в форме десантника просит ребёнка ударить его по ладони. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кадет Суворовского военного училища несёт таблички "Бессмертного полка". 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девочки из "Белорусской республиканской пионерской организации" слушают торжественную речь. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изображение Сталина. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина с телефоном на трибуне. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дети лазают по бронетранспортёру. 9 мая 2021 года. Парк имени Янки Купалы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
9 мая 2021 года. Парк имени Янки Купалы, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
9 мая 2021 года. Площадь Октябрьская, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
9 мая 2021 года. Площадь Октябрьская, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Концертная площадка около Дворца спорта. 9 мая 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Милиционер смотрит как дети танцуют. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина пьёт квас. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дети наблюдают за выступлением Образцово-показательного оркестра Вооружённых Сил Республики Беларусь. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Праздничная ярмарка на площадке около Дворца спорта. 9мая 2021 года, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
МУжчина передаёт продавцу приготовленный шалык. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина хмурится проходя мимо праздничной ярмарки. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участница одного из коллективов художественной самодеятельности перед выступлением. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина смотрит на только, что сфотографированный портрет себя. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мальчик пробегает с муляжом автомата. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина проходит мимо аттракциона Angry Birds. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Цветной инверсионный след от самолётов, пролетевших в небе над Минском. 9 мая 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ