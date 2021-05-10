Общество 10 мая 2021 9:11

Как в Минске отпраздновали 9 мая. Посмотрите наш фоторепортаж.

9 мая 2021 года в Минске праздновали 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. У монумента на Площади Победы в торжественной обстановке возлагали цветы минчане и представители различных организаций