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Общество10 мая 2021 9:11

Как в Минске отпраздновали 9 мая. Посмотрите наш фоторепортаж.

9 мая 2021 года в Минске праздновали 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. У монумента на Площади Победы в торжественной обстановке возлагали цветы минчане и представители различных организаций
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Мужчина машет флагом СССР на Площади Победы. 9 мая 2021 года, Минск.

Мужчина машет флагом СССР на Площади Победы. 9 мая 2021 года, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В небо над Площадью Победы запустили тысячи красных и зелёных шаров. 9 мая 2021 года, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пионеры и сотрудники МЧС. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На груди гимнастёрки женщины украшение из бисера. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина в форме десантника просит ребёнка ударить его по ладони. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кадет Суворовского военного училища несёт таблички "Бессмертного полка". 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девочки из "Белорусской республиканской пионерской организации" слушают торжественную речь. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изображение Сталина. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина с телефоном на трибуне. 9 мая 2021 года, Площадь Победы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети лазают по бронетранспортёру. 9 мая 2021 года. Парк имени Янки Купалы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 мая 2021 года. Парк имени Янки Купалы, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 мая 2021 года. Площадь Октябрьская, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 мая 2021 года. Площадь Октябрьская, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концертная площадка около Дворца спорта. 9 мая 2021 года, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиционер смотрит как дети танцуют. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина пьёт квас. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети наблюдают за выступлением Образцово-показательного оркестра Вооружённых Сил Республики Беларусь. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздничная ярмарка на площадке около Дворца спорта. 9мая 2021 года, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МУжчина передаёт продавцу приготовленный шалык. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина хмурится проходя мимо праздничной ярмарки. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участница одного из коллективов художественной самодеятельности перед выступлением. 9 мая 2021 года. Концертная площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина смотрит на только, что сфотографированный портрет себя. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мальчик пробегает с муляжом автомата. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина проходит мимо аттракциона Angry Birds. 9 мая 2021 года. Площадка около Дворца спорта, Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цветной инверсионный след от самолётов, пролетевших в небе над Минском. 9 мая 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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