Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 мая 2021 года: смертность и заболеваемость вышли на плато, но в мире по-прежнему опасная обстановка

За сутки в Беларуси были выявлены 879 новых случаев COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Беларуси были выявлены 879 новых случаев COVID-19, а с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 369 767 человек. Таковы свежие данные Минздрава.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 568 человек. Всего в Беларуси на 10 мая коронавирусной инфекцией переболели уже 360 255 пациентов.
Тем временем уровень смертности долгое время остается на одном уровне – десять умерших пациентов с COVID-19 за сутки. За весь период пандемии скончались 2642 пациента.
Смертность и заболеваемость вышли на плато
Тем временем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о том, что во всех странах мира опасная ситуация из-за коронавируса.
По его словам, заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на плато, однако неприемлемо высокий уровень (на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей).
Он добавил, что обстановка во всем мире опасна. Так, количество заражений и смертей от COVID-19 растет быстрыми темпами в Юго-Восточной Азии. Также в каждом регионе мира есть страны, где уровень новых случаев все еще увеличивается.
Ситуация с коронавирусом в мире
Наиболее напряженная обстановка из-за COVID-19 в США. Там, по данным постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers, выявлены уже более 33,4 миллиона случаев коронавируса, умерли свыше 595 тысяч человек.
На втором месте – Индия. Там количество зараженных приближается к отметке в 23 миллиона. За время пандемии умерли более 249 тысяч человек.
В тройке стран, где одна из худших ситуаций с коронавирусом, оказалась также Бразилия. Там зарегистрированы уже более 15 миллионов случаев заболевания. Умерли более 422 тысяч пациентов.
Всего в мире за время пандемии COVID-19 заразились уже более 159 миллионов человек, выздоровели около 137 миллионов, умерли более трех миллионов.
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