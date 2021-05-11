Фоторепортаж: Будславский костел после пожара - как теперь выглядит одна из трех малых базилик Беларуси, пилигримка к которой считается мировой ценностью

Пожарные ликвидируют последствия пожара в Будславском костеле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О пожаре на крыше Будславского костела стало известно утром 11 мая. Пожар локализировали за несколько часов. Известно, что в храме полностью сгорела крыша. К этому времени из храма успели вынести движимое имущество и святыни, в том числе иконы Божьей матери Будславской, к которой каждый год приходит пилигримка верующих.

Пожарные приехали в Будслав не только из соседних частей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будслав. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ликвидация последствий пожара в Будславе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ликвидация последствий пожара в Будславе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спасатели работают на крыше костела, которая пострадала от пожара. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будславский костел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крыша пострадала от огня больше всего. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крыша пострадала от огня больше всего. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПасатели и священнослужители у костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пожарные у костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спасать костел от огня приезали расчеты из нескольких населенных пунктов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будславский костел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будславский костел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пострадавший от огня костел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Постарадавший от огня костел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пожарные после тушения пожара. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тушить пожар приехали пожарные их разных городов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Будслав. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горела крыша костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уборка конструкций с крыши костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уборка конструкций с крыши костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молитва у костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молитва у костела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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