Фоторепортаж: Будславский костел после пожара - как теперь выглядит одна из трех малых базилик Беларуси, пилигримка к которой считается мировой ценностью

Пожарные ликвидируют последствия пожара в Будславском костеле.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
О пожаре на крыше Будславского костела стало известно утром 11 мая. Пожар локализировали за несколько часов. Известно, что в храме полностью сгорела крыша. К этому времени из храма успели вынести движимое имущество и святыни, в том числе иконы Божьей матери Будславской, к которой каждый год приходит пилигримка верующих.
Пожарные приехали в Будслав не только из соседних частей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Будслав.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ликвидация последствий пожара в Будславе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ликвидация последствий пожара в Будславе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Спасатели работают на крыше костела, которая пострадала от пожара.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Будславский костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Крыша пострадала от огня больше всего.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Крыша пострадала от огня больше всего.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
СПасатели и священнослужители у костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пожарные у костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Спасать костел от огня приезали расчеты из нескольких населенных пунктов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Будславский костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Будславский костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пострадавший от огня костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Постарадавший от огня костел.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пожарные после тушения пожара.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тушить пожар приехали пожарные их разных городов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Будслав.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Горела крыша костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уборка конструкций с крыши костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уборка конструкций с крыши костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Молитва у костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Молитва у костела.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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