Рояль и клавиши: смотрите, какой необычный памятник на могиле композитора Олега Молчана поставила его вдова - певица Ирина Видова

Памятник изготовлен из белого и черного гранита. Фото: Алексей Смольский

Композитор Олег Молчан ушел из жизни в 2019 году, ему было всего 54 года. 11 мая на Восточном кладбище в Минске состоялось открытие памятника на его могиле.

Памятник изготовлен из белого и черного гранита, в его силуэте угадывается рояль, а подножие выполнено в виде клавиш. Авторы памятника - известные белорусские скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов. Они не впервые сотрудничают с вдовой композитора - певицей Ириной Видовой. Именно они создали мемориальную доску Олегу Молчану, которая размещена на оме № 20 по улице Раковской в Минске, где прошло детство композитора.

- Сегодняшнее открытие памятника - это вершина, а за ней огромный труд, о котором мы чаще всего как-то стесняемся говорить - решение организационных и финансовых вопросов, которыми занималась Ирина, - сказал во время церемонии открытия памятника скульптор Сергей Оганов. - Олегу Молчану повезло, что у него есть такая жена, друг, соавтор и соратник. Ирина проделала гигантские шаги в увековечении памяти своего супруга.

Ирина Видова планировала открыть памятник на месяц раньше, в день рождения мужа, но из-за слишком поздней весны установку памятника пришлось сдвинуть. Фото: Алексей Смольский

Рядом с Ириной в этот день были близкие друзья и коллеги, среди них - участники группы «Бай Сити», музыковед Надежда Тулинова, сын композитора Игоря Лученка Андрей Лученок, сын Владимира Мулявина Валерий Мулявин.

- Олег Молчан - единственный творец в Беларуси, которому за последнюю четверть века удалось создать произведение, известное каждому человеку в стране. «Молитва» Олега Молчана на стихи Янки Купалы стала «духовным гимном» Беларуси, - отметил заместитель председателя Союза композиторов Беларуси Виктор Кистень.

Вот так выглядит памятник на могиле известного композитора. Фото: Алексей Смольский

Ирина Видова поблагодарила Ольгу скульпторов за их работу, а всех присутствующих - за то, что пришли в этот день к Олегу.

- Ты открыл мне тайны музыки, тайны любви, а теперь и тайны жизни после смерти. Ты все также со мной, ведь наша любовь вечна, - сказала вдова композитора. - В своей земной жизни ты всегда был возвышенным, как будто из другого, более совершенного мира. Ты остался здесь как эталон. Твоя музыка вечна, потому ты навсегда останешься с нами и после нас.

Ирина Видова и Олег Молчан прожили в счастливом браке более четверти века. Фото: А. Ткаченко

К слову, памятник изготовлен и установлен за счет собственных средств Ирины Видовой, но сумму, в которую он обошелся, она предпочла не называть.

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