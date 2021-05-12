Радуница в Чернобыльской зоне: раз в год переселенцы собираются на малой родине

В деревне Борщевка по традиции люди после посещения кладбища собираются на центральной деревенской улице пообедать Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как и каждый год в дни Радуницы посещение кладбищ в отселенных деревнях в чернобыльской зоне, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проходило в беспропускном режиме. Чтобы попасть в 30-километровую (вокруг ЧАЭС) зону с 8 по 11 мая требовалось лишь предъявить документы на авто, получить порядковый номер. Находиться в зоне можно было с 8 часов до 17 часов.

Несмотря на ограничения в этом году некоторые пересенцы смогли приехать из-за границы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие родственники уроженцев погибших деревень и сами переселенцы до сих пор, спустя 35 лет после чернобыльской трагедии, приезжают на малую родину. Конечно, работы по уходу за могилами очень много, но люди еще успевают и пообщатся друг с другом на кладбищах, деревенских улицах, на берегу ныне полноводной Припяти.

В отселенной деревне Красноселье на Радуницу родственники переселенцев посещают кладбище Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие с интересом посещают свои заросшие бурьяном и кустарником дома, заходят в деревенские школы, клубы. В этом году фотокорреспонденту «КП» удалось побывать в одной из самых населенных в 1986 году деревне Оревичи, в которой на момент аварии жили 557 человек.

В Оревичах переселенцы посещают родительские дома Фото: Виктор ДРАЧЕВ

От КПП в Бабчине до Оревич примерно 25 километров и далее по регулярно восстанавливаемой работниками заповедника дороге в 7 километрах находится дереня Красноселье, где с противопожарной наблюдательной вышки в ясную погоду невооруженным глазом можно разглядеть Чернобыльскую АЭС с блестящим металическим саркофагом четвертого взорвавшегося энергоблока.

В Оревичах переселенцы посещают родительские дома Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А проехав еще три километра в сторону АЭС в деревне Борщевка по традиции люди после посещения кладбища собираются на центральной деревенской улице пообедать, вспомнить свою жизнь в этом селе. Правда, при нынешнем пограничном режиме большинство переселенцев Борщевки, уехавших в 1986 в Украину и Россию, не смогли встретиться с односельчанами.

В Оревичах переселенцы посещают родительские дома Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь еще сохранилось добротно построенное в дореволюционные времена одноэтажное здание школы. Зато рядом с памятником погибшим в годы ВОВ, за которым опять же сотрудники заповедника ежегодно ухаживают, находится уже почти развалившийся Дом культуры.

Кладбище в Оревичах на Радуницу посещают переселенцы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Школу в Борщевке посещают переселенцы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Родную школу в Оревичах посещают переселенцы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Родительские дома в Оревичах посещают переселенцы Фото: Виктор ДРАЧЕВ