Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 мая 2021 года: как проходит вакцинация в Минске, главный путь распространения ковид и проблемы с потенцией у переболевших

В Минске проходит вакцинация Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире пусть пока и не улучшилась, но позитивные моменты уже есть. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении числа случаев заражения и смерти от коронавируса за неделю. Всего за прошлую неделю было зарегистрировано более 5,5 миллионов случаев заражения COVID-19 и более 90 тысяч летальных исходов. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость и смертность снизились на 4%. Несмотря на некоторое снижение, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне, пояснили в ВОЗ.

А в Беларуси, по официальной статистике, все стабильно. Согласно с последними данными, опубликованными 12 мая, за сутки коронавирус подтвердился всего у 896 пациентов. Правда, и тестов сделали немного - как и раньше, менее 10% из них показали положительный результат. Таким образом, за все время пандемии ковидом в Беларуси заразились 371 тыс. 405 человек, из них выписали 362 тыс. 112 пациентов. За сутки скончались 9 человек с коронавирусом. А за весь период распространения инфекции, по официальным данным, в Беларуси умерли 2 тыс. 661 пациент с выявленным COVID-19.

В пункте вакцинации в «Экспобеле» ввели предварительную запись

«КП» узнала, как работает пункт вакцинации от коронавируса в минском «Экспобеле». Оказалось, что стихийная очередь стала такая длинная, что сменилась предварительной записью. В очереди главным образом были люди средних лет, немало и тех, кому за пятьдесят, из молодежи - в основном плюс-минус тридцатилетние.

Медики рассказали, что записывают только на две даты: на 16 и 17 мая. А все остальные дни на этой неделе уже расписаны полностью. Что будет на следующей неделе, пока неизвестно:

- Вопрос в том, будет ли вакцина. Пока есть определенное количество доз, чтобы закрыть ближайшие несколько дней. Будут новые поступления вакцины - вероятно, продолжим работать в том же темпе.

Стихийную очередь на вакцинацию сменили предварительной записью Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Люди расслабились: в электричке в масках только 20%»

Полгода назад в Беларуси ввели масочный режим. По этому поводу «Комсомолка» прогулялась по центру столицы, чтобы посмотреть, много ли людей, которые носят маски, а заодно спросить у минчан и гостей столицы: всегда ли они соблюдают масочный режим, устали ли от него и когда, по их мнению, обязательное ношение масок могут отменить. Как оказалось, некоторые считают, что маски неэффективны, но носят их из-за того, что без маски не пускают в магазины.

Носят маски и те, кто уже переболел коронавирусом. Готовы носить и дальше - главное, чтобы COVID-19 пошел на спад, считают минчане. Интересно, что даже в общественный туалет в Минске без маски не пропускают.

Минздрав открыл сайт регистрации для бесплатной проверки на антитела к коронавирусу

Тем временем, в Беларуси появился веб-сайт регистрации для бесплатной проверки на антитела к коронавирусу. Добровольцев Минздрав на сайте называет волонтерами. Чтобы получить возможность бесплатно узнать о наличии антител в организме необходимо сначала пройти анкетирование. Затем, если волонтера отберут, необходимо будет сдать свой биоматериал - кровь для проверки на антитела.

Вероятно, желающих будут затем каким-то образом отбирать регионально. Так как в Минздраве ранее сообщали, что намерены во время популяционно сероэпидемиологического исследования на инфекцию COVID-19 определиться с противоэпидемическими мероприятиями в каждом отдельном регионе и во всей Беларуси.

Доктор Комаровский назвал главный способ распространения коронавируса

А вот новое мнение известного специалиста: врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главный способ распространения коронавируса.

- И воздушно-капельный, и аэрозольный путь, по-видимому, очень важны, но все больше и больше фактов указывают на то, что главным способом распространения коронавирусной инфекции является именно аэрозольный путь, - уточнил Комаровский.

По его словам, ранее основными путями передачи COVID-19 считали контактный (через предметы, на которые упали капли с вирусом) и воздушно-капельный. Медик пояснил, что аэрозольный путь передачи и воздушно-капельный сильно отличаются.

– Разница огромнейшая. Воздушно-капельный путь – это наши мокрота, сопли, слюни, это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь – это совсем другое. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха, – рассказал Комаровский.

Ученые рассказали, как COVID-19 влияет на потенцию

О том, что коронавирус долгое время после того, как пациент выздоровеет, может сохраняться в тканях полового члена, и к чему это может привести, рассказали исследователи из США. Оказалось, что у переболевших COVID-19 вызывает дисфункцию эндотелия. Это такое состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов. Ткани, которые они питают, получают меньшее кровоснабжение и их функции снижаются. Исследователи установили, что дисфункция эндотелия может наблюдаться не только в легких и почках, но и в других органах, в том числе и в тканях полового члена. Из-за этого у мужчин, которые перенесли ковид, может появиться проблема с потенцией.

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