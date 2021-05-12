В Могилеве в закрытом режиме начали судить Павла Северинца и еще шестерых активистов. В зал не пускают даже родственников

Павел Северинец находится под стражей уже 11 месяцев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 12 мая в Могилевском областном суде начался процесс по уголовному делу Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского, Андрея Войнича, Ирины Счастной и Дмитрия Козлова (блогер «Серый кот»). Суд сделали закрытым – попасть в зал суда не могут даже родственники, а адвокаты связаны подпиской о неразглашении.

Как рассказали правозащитники, за 20 минут до начала процесса из здания суда попросили выйти всех, кто пришел поддержать обвиняемых.

Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале сообщила, что у здания суда были задержаны два журналиста: Александр Бураков, сотрудничающий с Deutsche Welle и корреспондент портала 6tv.by Владимир Лапцевич. В РОВД на журналистов составили протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ за повторное в течении года участие в несанкционированном мероприятии. До суда они останутся в ИВС.

В чем обвиняют фигурантов дела?

Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» был задержан у своего дома 7 июня 2020 года после пикета «свободы и солидарности», который он провел у Комаровского рынка. Тогда на него составили протокол за участие в несанкционированной массовой акции, позже Северинца еще несколько раз судили и назначали новые сроки административного ареста.

21 августа, после 75 суток ареста стало известно, что Северинца обвиняют в участии в массовых беспорядках, он остался под стражей.

Активистов «Европейской Беларуси» Павла Юхневича, Евгения Афнагеля и Андрея Войнича задержали 25 сентября. Позже им было предъявлено обвинение по ч. 2.ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). В феврале 2021 Евгению Афнагелю было предъявлено обвинение по еще одной статье - ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности).

Еще один активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский был задержан 22 января 2021, ему вменяют участие в массовых беспорядках. В МВД заявляли, что осенью 2020 Винярский призывал людей выходить на протестные акции с бело-красно-белой символикой и «оказывать сопротивление милиции».

В ноябре 2020 была задержана активистка Ирина Счастная. 20 ноября в телеграм-канале МВД появилось сообщение о том, что Ирина администрировала «деструктивные телеграм-каналы», включая канал «Моя страна Беларусь». Ирину Счастную обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Дмитрий Козлов, блогер ютуб-канала «Серый кот» был задержан 10 июня 2020, его осудили на 20 суток ареста. В день, когда он должен был выйти на свободу, выяснилось, что его обвиняют уже по уголовной статье - ч. 1 ст. 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

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