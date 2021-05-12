Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 мая 2021 года: в Европе уже есть есть страна, полностью победившая ковид, и не все больные оказались заразными

Ученые установили, что многие инфицированные ковидом практически не заразны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Статистика, которую обнародовал официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Беларуси 11 мая, такова: 742 подтвержденных случая ковида за сутки, 661 выписанный из больниц пациент и снова 10 летальных исходов у больных с подтвержденным коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 370 тысяч 509 человек, .переболели и признаны выздоровевшими 360 тысяч 916 пациентов, скончались 2 тысячи 652 пациента с выявленным COVID-19.

Есть страна, победившая ковид!

Одна из европейских стран полностью победила COVID-19. Это Сан-Марино. Сообщается об этом со слов Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Господин Дмитриев рассказал о закрытии ковидного отделения госпиталя в Сан-Марино и раскрыл секрет успеха: власти этого маленького государства провели вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

В Сан-Марино проживает 33,99 тысячи человек, за все время пандемии здесь заразились ковидом 5 тысяч 83 человека, 90 из них умерли.

Ученые разобрались, почему у некоторых выздоровевших тесты на ковид все равно остаются положительными

Ученые озадачились, почему у некоторых людей после выздоровления от коронавируса все еще выявляются положительные тесты на CJVID-19, хотя повторного заражения у этих людей не произошло. Разгадка найдена: дело в том, что частицы вируса встраиваются в геном клетки-носителя инфекции. Звучит угрожающе, но на самом деле SARS-CoV-2 — не единственный вирус, который встраивается в геном человека. На самом деле около 8% нашей ДНК состоит из остатков древних вирусов.

Ученые рассказали, что не все больные ковидом заразны

Оказывается, можно жить в одной комнате с инфицированным и не заразиться! Такие выводы сделали ученые из университета Колорадо. Группа исследователей брала анализы у студентов и преподавателей и тщательно пересчитывала частицы вируса в полученном материале. Оказалось, два процента инфицированных являются носителями 90 процентов вирусных частиц. Это значит, что с таким вот суперносителем контактировать опасно. Остальные же инфицированные почти не заразны, и с ними можно жить в одной комнате, почти не опасаясь заразиться ковидом. Осталось научиться невооруженным глазом определять, кто из членов семьи или соседей по комнате суперноситель, а кто инфицирован, но не опасен.

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