«Люди расслабились: в электричке в масках только 20%»: посмотрели, соблюдают ли минчане масочный режим спустя полгода со дня его введения

Поинтересовались у минчан: когда могут отменить обязательное ношение масок Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» прогулялась по центру столицы - мы решили посмотреть, много ли людей, которые носят маски, а заодно спросить у минчан и гостей столицы: всегда ли они соблюдают масочный режим, устали ли от него и когда, по их мнению, обязательное ношение масок могут отменить.

Некоторые уверяют: маски носят всегда, стараются не забывать их Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ЕРУНДА ЭТИ МАСКИ, НЕ ПОМОГАЮТ ОНИ»

На столичном автовокзале в первой половине буднего дня немноголюдно. Но перед маршрутками и автобусами создаются очереди: где-то люди буквально дышат в спины друг другу, а где-то - с соблюдением социальной дистанции.

В ожидании маршрутки в родной Витебск - молодая девушка по имени Анна.

- Я ношу маску только в общественных местах, когда в магазин захожу, в транспорте. А вот на улице - почти всегда без маски. Я болела коронавирусом, довольно тяжело, хоть и без пневмонии.

- А как вы считаете, маски - могут защитить?

- Мне кажется, лишним это точно не будет. Если сравнить, где - в Минске или Витебске - больше людей в масках, то я сказала бы, что в столице. От масок я устала, хоть и привыкла, но, думаю, что в ближайшее время масочный режим вряд ли отменят.

В расположенный в Лиду на Гродненщине собирается Нина. С собой у нее рюкзак, вместительный чемодан. Разговариваем почти на бегу.

- Каждый человек переживает - и за себя, и за окружающих. Я ношу маски - и одноразовые, и многоразовые. А как иначе? Ты работаешь в коллективе, ездишь в общественном транспорте. Ты уважаешь себя и должен уважать окружающих. У нас в Лиде масочный режим, сказала бы, очень даже приветствуется: в автобусах, особенно заказных, которые возят рабочих. И вообще в Гродненской области народ исполнительный. Я думаю, что на лето масочный режим отменят, ну а потом - не будет уже этих волн. Сколько нас можно этим коронавирусом испытывать?

Другой точки зрения придерживается Михаил, он выходит из торгового центра рядом с автовокзалом. На лице – маска, правда, закрывает она только рот и подбородок.

- Ерунда эти маски, не помогают они, неэффективны вообще.

- Но, тем не менее, вы – в маске.

- Так не пускают же в магазины без них. Я верю, что маски отменят. Для чего эта мера? Не знаю. У нас неудовлетворительно соблюдается массочный режим. Я не медик, но если посмотрим вокруг - то немного людей соблюдают режим, а если и носят, то формально. Каждый должен быть ответственным не только за себя, но и за окружающих. Если человек беспечно относится к себе, то к другим он так относиться не должен.

- Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич говорил о том, что масочный режим в Беларуси будет сохранен как минимум до лета. Как думаете, скоро отменят?

- Если 50% людей к этому времени будет вакцинировано, то может быть.

Среди тех, кто на улице в маске – Константин Филиппович.

- Во-первых, я сам переболел в декабре. Бог ты мой! Любая болезнь – это опасность, для того, чтобы ее избежать - один из моментов, это, я считаю, масочный режим. Мне коронавирус дал осложнения на сердце. Я вижу, что поколение постарше маски носит, они более ответственны. А вот молодежь - нет. Не думаю, что в ближайшее время масочный режим отменят: если вы посмотрите кривую заболеваемости по Беларуси, то 800 человек в сутки, то 1300…

Есть мнение: маски - дело бесполезное, от коронавируса не защитят Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ОТМЕНЫ МАСОК ЖДУТ ВСЕ. НО ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОРОНАВИРУС ПОШЕЛ НА СПАД»

В пешеходном переходе около вокзала – много точек с цветами. В одном из киосков работает Анастасия. Она - в маске.

- Мы соблюдаем масочный режим, а вот люди уже «отходят» - устали. Надоело всем. Мы работаем с людьми - целый день в маске. Это контролируется.

Анастасия продает цветы. «Мы соблюдаем масочный режим, а вот люди уже «отходят» - устали». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы, я вижу, в одноразовой маске. Сколько раз в день меняете?

- Раз пять-шесть. Отменят ли к лету? Возможно, да. Хотелось бы в это верить. Люди уже устали бояться. Чаще надевают маску, чтобы просто зайти в магазин. Маска просто висит на лице. Вышли - сняли. Пошли дальше.

Прямо в переходе - стол: рабочее место Нины Михайловны. Она распространяет лотерейные билеты.

Прямо в переходе - стол: рабочее место Нины Михайловны. Она носит маски постоянно, хотя уже перенесла КОВИД Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я болела короной в легкой форме. Работаю в одноразовых масках, постоянно меняю. Все наши работники в масках - многие переболели, знают об осложнениях. Покупатели - подходят, сразу одевают маски. Отмены масочного режима ждут, мне кажется, все. Но главное, чтобы коронавирус пошел на спад.

Во дворике главного корпуса БГУ встречаем обаятельную блондинку Елену. Она в свой обеденный перерыв вышла прогуляться – без маски.

- Масочный режим я соблюдаю на работе. Но устала от масок. А на улице – дышу воздухом. Жду, что отменят масочный режим. После лета, думаю, это случится. Все лето будем ходить в масках - куда без них, - печально предполагает женщина.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ПАНДЕМИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ И МЫ НАЧАЛИ ЖИТЬ КАК ПРЕЖДЕ»

Мимо нас проходит Дарья. По ее словам, маски в общественных местах она носит всегда - считает, что это эффективная и действенная мера.

- Маски, по моим наблюдениям, носят 50% минчан. Это не очень хорошо. Но каждый должен отвечать сам за себя. Хотелось бы, чтобы не только отменили масочный режим – хотелось, чтобы пандемия в принципе закончилась, открылись границы и мы начали жить как прежде. А что касается масок – то их обязательное ношение отменят, предполагаю, в конце этого года: самими видите - волна за волной, то затихает, то снова поднимается, - говорит девушка.

Во дворике главного корпуса БГУ встречаем обаятельную блондинку Елену Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если на улице и подземном переходе большинство было в маске, то в общественном транспорте дело обстоит иначе: мы сели в случайный автобус, здесь больше половины пассажиров дышали, что называется, полной грудью.

Подходим к женщине: отсутствие маски она компенсирует шарфом – высоко его подняла и кутается. Знакомимся - Инесса.

- Я вообще всегда в маске. Сегодня – просто забыла. В общественных местах я однозначно ношу маску. А вообще заметила, люди гораздо меньше стали маски носить. Расслабились. На прошлой неделе ехала в электричке - в масках было максимум 20%, из них четыре человека - члены моей семьи. Такими темпами полгода минимум будем в масках.

Двигаясь по центру города, решаем заглянуть в платный общественный туалет: пускают ли туда без маски тех, кому очень надо по нужде тех?

Смотрительница общественного туалета Регина уверяет: в ее заведение все ходят только в масках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нет, у нас такого нет: все до одного приходят в масках. Без маски - ни один не заходит, - уверяет нас работница заведения Регина.

- А вы сами считаете: нужны маски?

- Мне кажется, то, что у человека в голове, как он к чему-то относится, то с ним и происходит. Лично мне боязно – я одеваю. Жить хочу.

- А когда, думаете, отменят маски?

- Надо у медиков спрашивать. Я думаю, мы с этим будем жить, как с гриппом. Иммунитет какой-то будет вырабатываться, но уже эта коронавирсуная зараза от нас не уйдет.

На лавочке около Ратуши отдыхает дама в годах. Нина - так она представилась - в маске, ей 82 года.

Нине - так она представилась - 82 года. "Уверена, надо ходить в масках", - говорит женщина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нужно, уверена, в масках ходить. Очень много людей умерло, у меня у самой дочь - лежала в больнице, под кислородом, но, слава Богу, обошлось. Хотя я понимаю необходимость масок, от них, честно, очень устала. Я пожилой человек, но мне хочется выйти на улицу, пообщаться с людьми. Я очень люблю людей - мне жалко, что так происходит. Хоть бы уже этот коронавирус оставил нас.

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КОНФЛИКТОВ В МАГАЗИНАХ СТАЛО МЕНЬШЕ

Когда масочный режим только ввели, в магазинах начались споры и скандалы: кассиры попросту отказывались обслуживать покупателей без масок. Иногда дело доходило до суда. Например, в начале января в суде Фрунзенского района Минска рассматривали дело в отношении минчанина, который отказывался надевать маску перед кассой. Эмоциональный гражданин около 40 минут доказывал свою правоту с таким запалом, что администрация магазина была вынуждена вызвать милицию. В итоге мужчину признали виновным в совершении мелкого хулиганства (дали штраф 87 рублей), а также в неповиновении сотруднику при исполнении (еще 145 рублей).

«Комсомолка» поинтересовалась в администрации одного из магазинов крупной торговой сети: случаются ли сейчас конфликты?

- Такие случаи бывают, но уже гораздо реже. Мы тактично стараемся донести позицию о том, что ношение макси – это не прихоть кассира или продавца, а требование контролирующий органов. В большинстве случаев находим понимание, конфликта не случается. Если покупатель все-таки требует книгу жалоб и оставляет там соответствующую запись, то в ответе мы ссылаемся на постановление Мингорисполкома № 1069, которым в столице введен масочный режим.

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