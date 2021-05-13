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Общество13 мая 2021 13:34

15 мая 2021 - рабочая суббота: объясняем, почему рабочий день сокращенный и кто не должен выходить на работу

В понедельник, 10 мая, мы отдыхали. Отрабатываем этот выходной в субботу 15 мая
Элеонора РУБАНОВАЭлеонора РУБАНОВА
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В субботу трудимся на час меньше.

В субботу трудимся на час меньше.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Понедельник был предпраздничным днем - накануне Радуницы. А продолжительность рабочего дня накануне государственного праздника или праздничного дня сокращается на один час (часть 1 статья 116 Трудового кодекса). Поэтому в субботу трудимся на час меньше. И не имеет значения, что это - накануне обычного выходного дня.

Но кто был 10 мая на больничном или в отпуске, тот в субботу может отдыхать с чистой совестью. Ведь если вы не могли быть на работе в тот день, который переносится, то и отрабатывать его не надо.

На тех, кто в отпуске или на больничном, переносы не распространяются.

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