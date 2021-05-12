Что такое чрезвычайное и военное положение и когда они вводятся в Беларуси

Военное положение вводится с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Декретом предусматривается, что в случае гибели президента все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Напомним, что в июне 2002 года был принят закон «О чрезвычайном положении», а в декабре того же года – «О военном положении».

В суверенной Беларуси никогда не вводили чрезвычайное или военное положение. Наиболее близки мы к этому были во время начала пандемии. Как известно многие страны пошли по этому пути. Но Александр Лукашенко 2 апреля 2020 года, в интервью МТРК «Мир» заявил: «Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение - патрули по улицам, все сидят (по домам - прим. БелТА), - и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль. Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус».

Что означает военное положение?

В законе «О военном положении» говорится, что основанием для его введения являются военная угроза или нападение.

Что такое чрезвычайное положение?

Об этом говорится в законе «О чрезвычайном положении». Это особый временный правовой режим деятельности государственных органов и иных организаций, который ограничивает права и свободы.

Вводится он с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, а также устранение опасности, представляющей угрозу территориальной целостности и существованию государства.

Какие основания для его введения?

Обстоятельства, которые представляют опасность для людей и государства могут быть следующими:

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, эпидемии и эпизоотии (болезни животных), возникшие в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, повлекшие человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде и т.п.

- беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Кто вводит чрезвычайное положение и сколько оно длится?

Указ принимает президент, а затем он вносится (в трехдневный срок) на утверждение Совета Республики Национального собрания Республики. Требуется большинство голосов.

В указе, частности, обосновывается необходимость введения чрезвычайного положения, силы и средства, которые будут его обеспечивать, срок действия и т.д.

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории страны, не может превышать 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток. Но срок может быть сокращен или продлен.

Какие меры и ограничения могут быть применены?

Некоторые из них таковы:

- полное или частичное приостановление полномочий госорганов;

- ограничения на свободу передвижения;

- усиление охраны общественного порядка;

- ограничения на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;

- установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости;

- запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования со стороны групп лиц и организаций, в результате действий которых введено чрезвычайное положение;

- отложение проведения забастовок или их приостановление

- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

Какие меры могут применяться, если чрезвычайное положение ввели из-за беспорядков?

В статье 13 закона «О чрезвычайном положении»

говорится:

- введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и (или) документов, удостоверяющих личность граждан;

- ограничение свободы печати и других СМИ путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов;

- приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;

- проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств граждан.

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