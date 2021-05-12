Весенняя акция от STIHL!

Чтобы деревья и кусты были ухоженными, газоны идеальными, а при этом работа на участке приносила только удовольствие, надо просто выбрать правильный инструмент. И если в вашем гараже еще до сих пор нет качественного инструмента, значит, самое время обратить внимание на традиционную Весеннюю Акцию от STIHL. Это время, когда компания дарит своим покупателям полезные подарки и отличные скидки на топовые модели бензопил и мотокос! Давайте разберемся подробнее.

В-первую очередь, глядя в окно, владельцев загородных участков волнует конечно же начало сезона кошения. Но это не повод для беспокойства, если у вас уже есть надежная мотокоса. А если нет, то для вас есть отличные новости: до 31 мая для покупателей мотокос компания STIHL подготовила отличные подарки, без которых не обойтись ни одному пользователю.

Итак, отдав предпочтение самой популярной у белорусов мотокосе STIHL FS 55 (в комплектацию которой входит нож, косильная головка и удобный двухплечный ремень), а также ее аналогу FS 55 c устройством облегченного пуска ErgoStart или мощной мотокосе FS 250, вы получите приятный бонус в виде необходимой для безопасной работы фирменной защиты для лица и слуха.

Если же вы обладатель небольшого сада или лужайки и отдали предпочтение легкому бензиновому триммеру STIHL FS 38 либо FS 45 С - без подарка тоже не останетесь: ремень для мотокосы, косильная струна и моторное масло STIHL - всё, что нужно для начала работы.

Для приведения в порядок деревьев в саду или различных строительных работ на участке понадобится надежная пила, а кое-где и острый топор. И для вас у компании STIHL тоже есть выгодное предложение. Так, до конца весны легендарная бензопила STIHL MS 180 станет вашей всего за 520 BYN, а ее комфорт-версия STIHL МS 180 С-ВЕ - 570 BYN! Нужна пила помощнее? Пожалуйста, выбирайте STIHL MS 210 - и получайте в подарок универсальный фирменный топор с топорищем из ясеня. Неплохо, да? Ведь хороший топор пригодится каждому хозяину.

В любом случае, ясно одно: выбрав этой весной и так уже не требующий громких слов о своей “народности” инструмент, вы точно не останетесь равнодушны к скидкам и подаркам. И советуем с этим не тянуть, ведь количество акционных товаров не безгранично.

С момента своего основания STIHL делает ставку на максимальное удовлетворение пожеланий всех своих клиентов, как любителей, так и профессионалов. И в этом году компания уже ровно 95 лет, используя революционные идеи и разработки, создает не только качественные бензопилы и мотокосы для профессионалов и частных пользователей, но и широкий ассортимент другого аккумуляторного, электро- и бензомоторного инструмента: газонокосилки и тракторы для газонов, мойки высокого давления и промышленные пылесосы, бензорезы и воздуходувки, культиваторы, садовые измельчители и многое другое. И разобраться с этим, а также оптимально подобрать свой инструмент вам всегда помогут в фирменных магазинах дилерской сети, адреса которых можно найти на сайте WWW.STIH.BY.

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