Твоя профессия — твой рок-н-ролл: найти свое место под солнцем!

С чем связать свое будущее? Уже через месяц этот вопрос станет актуальным для многих девятиклассников. Выбор профессии очень часто происходит не под влиянием собственных интересов и желаний, а под прессом родителей и общественного мнения. Желание социального одобрения в таких случаях отвлекает от того, чего на самом деле хочет своя собственная душа. Осознание неудачности выбора порой приходит поздно и становится причиной многих проблем.

Современное профессионально-техническое образование никак не ассоциируется с малопрестижными ПТУ советских времен и не ставит на выпускника колледжа клеймо неудачника. Многих рабочие специальности уже здесь и сейчас входят в разряд востребованных, престижных и высокооплачиваемых.

Как избежать необходимости всю жизнь заниматься нелюбимым делом? Как найти профессию, которая позволит крепко стоять на ногах и удовлетворять максимум потребностей? Что необходимо предпринимать руководству специализированных учебных заведений, чтобы рабочие профессии выглядели респектабельно и привлекательно? Приглашенные эксперты в области рынка труда, директора учебных заведений и предприятий в большом стриме «Профессиональное образование. Поступление. Возможности. Перспективы» рассказывают о перспективах, которые открывает перед выпускниками профессиональное образование и спектр специальностей, доступных абитуриентам.

Эфир 17 мая в 11:00 на YouTube-канале RABCOR.BY.