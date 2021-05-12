«На два дня вакцины хватит, а что дальше - пока неизвестно»: как работает пункт вакцинации от коронавируса в минском «Экспобеле»

Из-за возникшего ажиотажа живую очередь сменила предварительная запись Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пункт вакцинации против COVID-19 открылся в столичном торгово-развлекательном центре «Экспобел» еще 8 мая. Несмотря на субботний день и будущие большие выходные минчане, которые готовы получить прививку, образовали достаточно внушительную очередь: очевидцы говорят, что порою в ней стояло более сотни человек.

Живая очередь - вещь, конечно, эффективная, но выстаивать по два-два с половиной часа - задача для людей целеустремленных, а одновременно терпеливых и решительных. Поэтому уже спустя всего пару дней было принято логичное решение – организовать предварительную запись на вакцинацию.

«Комсомолка» посмотрела, как сейчас организована очередь и можно ли привиться, минуя ее.

В очереди главным образом - люди средних лет, немало и тех, кому за пятьдесят, из молодежи - в основном плюс-минус тридцатилетние. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В будний день покупатели торгового центра расслаблены: кто-то покупает продукты, кто-то прогуливается по многочисленным магазинчикам с одеждой. На втором этаже «Экспобела» - а центр вакцинации организован именно там – тоже на удивление немноголюдно.

Около входа в импровизированную «медчасть» мы насчитали около 25-30 человек. Все без исключения - такую картину, объективно говоря, увидишь нечасто - соблюдают масочный режим. И в принципе социальную дистанцию. В руках у каждого - паспорт.

Очередь действительно двигается согласно предварительной записи. Медики вызывают записанных людей, все ритмично, лишь иногда может возникнуть заминка - путаница из-за описки в фамилии.

- Я приезжала сюда 10 мая, спустя два дня, как пункт вакцинации открылся. Очередь была впечатляющая. Я простояла больше часа, даже, скорее, больше полутора часов, - рассказывает Светлана, теребя в руках паспорт. - В конечном счете, поняла, что могу не дождаться и просто потерять время. Уже тогда началась предварительная регистрация: можно было записаться. Получается, 10 числа я записалась, а 12 мая - вот, стою, жду, когда позовут.

Действительно, внутрь белого шатра приглашают по записи. На одного человека отводится - судя по спискам - около пяти минут.

Осмотр проводят основательно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ирина, которая выходит из пункта вакцинации, свою прививку уже получила.

- Я записалась пару дней назад, лично пришла с паспортом. Хотя в интернете и указаны телефоны пункта вакцинации, дозвониться по ним невозможно - врачи сами говорят, что трубки не поднимают, у них просто нет на это времени.

- Как все проходит?

- Все очень четко. Измерили температуру тела, сатурацию, давление. Послушали дыхание, посмотрели горло. Стандартный такой осмотр. Еще спросили про наличие аллергических реакций, хронических болезнях, о том, как давно я болела простудными заболеваниями. У меня все показатели были в норме, отправили на укол в плечо. Раз - и готово!.. Правда, больно было и рука сейчас болит, но у меня невысокий болевой порог, может, поэтому так ощущаю. Сейчас велели полчаса не уходить - посидеть на лавочке под присмотром медиков – они все-таки рядом. Мало ли что, вдруг какая-то нестандартная реакция организма, все же люди разные,- говорит Ирина.

Крайне редко, но случаются заминки, связанные с описками в фамилиях тех, кто хочет вакцинироваться Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь двигается своим чередом.

- Я вас пропускаю, проходите, пожалуйста, а я за вами - мы с женой вместе идем вакцинироваться, она вот-вот подойдет, - обращается средних лет мужчина к женщине, которая записана на время после него.

И в сторону эскалатора:

- Наташа, да не беги ты, успеем! А то подскочит давление, вообще на прививку не возьмут.

Супруга мужчины Наталья, которая действительно стремительно поднимается с первого этажа, несколько сбавляет темп.

- Выдыхай, сейчас уже пойдем - скажем коронавирусу свое решительное: «нет!», - в шутку говорит мужчина. – Главное, чтобы давление не подкачало или сатурация.

Действительно, осмотр не носит формального характера: женщина средних лет выходит от медиков несколько расстроенной – пока прививку поставить отказались – измерили давление, оно оказалось высоким.

- Вы посидите, успокойтесь, минут через 15 я вас снова позову, померяем давление еще раз, уверена, оно нормализируется, и тогда обязательно сделаем укол, - подбадривает ее медсестра.

В очереди главным образом - люди средних лет, немало и тех, кому за пятьдесят, из молодежи - в основном плюс-минус тридцатилетние.

Некоторые стараются сделать прививку без предварительной записи.

Есть и те, кто хотят вакцинироваться без предварительной записи - вдруг, кто-то опоздает или передумает Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди таких Елена.

- Я в курсе про то, что теперь нужна предварительная запись. Но решила испытать удачу – вдруг, кто-то не доедет к своему времени, опоздает или вовсе передумает. Будет окошко - и я смогу проскочить в него, сделать укол. Не хочется несколько раз ездить, мне кажется, что живая очередь все-таки удобнее.

Подобной позиции Елена придерживается не одна.

- Я тоже без записи приехал, думаю, авось прорвусь, - говорит ей мужчина, услышав наш разговор.- Я тогда буду за вами, будет у нас альтернативная, своя маленькая очередь, - говорит он.

Люди, которые приехали по записи и к своему времени, реагируют на это вполне спокойно.

- Если возникнет пауза и медики согласятся, идите!

Помимо очереди непосредственно на прививку, есть и еще одна - из тех, кто на прививку только записывается.

В отдельном месте записывают на прививку Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сейчас (в среду 12 мая - Ред.) мы записываем только на две даты: на воскресенье и понедельник (соответственно, на 16 и 17 мая - Ред.). Все остальные дни на этой неделе уже расписаны полностью.

- А что будет потом? На следующей неделе? В двадцатых числах, будете работать? - интересуются люди.

- Пока неизвестно. Вопрос в том, будет ли вакцина. Пока есть определенное количество доз, чтобы закрыть ближайшие несколько дней. Будут новые поступления вакцины - вероятно, продолжим работать в том же темпе.

- А чем вы вакцинируете? Какая вакцина? Она зарегистрирована, одобрена? - настойчиво спрашивает у одетой в белоснежный халат женщины-регистратора мужчина.

- Российская вакцина. Называется «Спутник V», разливается на белорусском предприятии. Прошла, разумеется, все процедуры регистрации. Вакцина двухкомпонентная. То есть сначала вы записываетесь, приходите, вам вводят первый компонент. И автоматически запишут на завершающую процедуру - второй укол нужно получить ровно через 21 день после первого.

Многих людей, которые стоят в очереди на запись, это обстоятельно заметно смущает.

- Трудно спланировать так, чтобы ровно через три недели точно быть свободным и приехать на второй укол. Я на дачу запланировал уехать! А, скажите, может можно второй раз уколоться не на 21-й день, а на двадцатый, мне по числам было бы удобнее? – не сдается мужчина.

- Нет.

- Это точно, вы уверены?

Регистратор встает и на пару минут удаляется к коллегам в помещение пункта, чтобы ответить на этот вопрос.

- Как я и говорила. К сожалению, нет. Есть правила, протокол - первый укол и спустя три календарные недели второй.

Мужчина все-таки решает скорректировать свой плотный график и записывается на вакцинацию.

После укола медики просят посидеть около прививочного пункта примерно полчаса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь на запись начинает двигаться активно.

- Это очень хорошая возможность - записаться и привиться. Ни на работе, ни в своей поликлинике нам записаться на прививку не удалось. В поликлинике вроде как записали, но пока, как говорится, «ни ответа, ни привета», - рассказывает стоящая передо мной молодая пара.

- Тем более, что сказали, есть пока вакцина только на два дня. Потом, может, нужно будет ждать следующей поставки доз,- соглашается с ними держащая в руках паспорт женщина, которая тоже хочет записаться.

У меня паспорт тоже с собой, о прививке размышлял давно. Тоже записываюсь - на будущий понедельник.

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