Для детей и их родителей полезны разные яйца: 10 фактов о яйцах и о том, как их выбрать

Яйцо – это идеальная пища. Фото: pixabay.com

Яйца с селеном полезнее

Селен - это природный антиоксидант, который необходим для здоровья человека, и употреблением яиц, обогащенных селеном, можно удовлетворить суточную потребность в этот элементе.

Селен также позволяет стабилизировать содержание витаминов, макро- и микроэлементов в самом яйце на протяжении всего срока его годности.

Селеносодержащие яйца несут куры, которых кормят кормами, содержащими селен. При употреблении корма отдача витаминов, макро- и микроэлементов переходит из корма в яйцо.

Технология обогащения яиц селеном в Беларуси впервые была разработана на Солигорской птицефабрике, на нее был получен патент, технология была признана интеллектуальной собственностью птицефабрики. Содержание селена в яйце контролируется независимой аккредитованной лабораторией.

Цвет желтка зависит от корма

Кур на птицефабриках кормят тщательно сбалансированным по содержанию питательных веществ комбикормом. Зоотехники четко знают, в каком количестве должен содержаться в корме каждый компонент, аминокислоты, витамины и минералы. Для того, чтобы желток яйца стал ярко-желтым, в комбикорм добавляют кукурузу, которая обладает повышенным содержанием каратиноидов.

Корм для кур подбирают в зависимости от их возраста и функционального назначения

Состав рецептуры кормов для кур на каждой птицефабрике является коммерческой тайной. К примеру, на Солигорской птицефабрике разработано и используется в кормлении кур-несушек 9 рецептов различного комбикорма, с учетом потребности, кросса, возраста, а также с учетом функционального назначения яиц.

Вкус яйца зависит от корма курицы

Согласно поговорке, на вкус и цвет товарища нет. Вкусовые рецепторы у всех людей разные, в том числе и по отношению к яйцам. Но и покупатели яиц, и их производители едины в том, что касается вкуса фермерских яиц - они всегда исключительно вкусные. Потому что их несут куры, которые растут и несутся на свободном выпасе, получают прямые солнечные лучи, и питаются натуральным зерном. Но фермерские яйца сегодня производят и крупные птицефабрики. К примеру, Солигорская птицефабрика обустроила площадку для свободного выпаса кур в деревне Забродские и получает от этих кур яйца «Фермерские». Причем они разные по цвету, потому что их несут куры особенных домашних кроссов.

Самые свежие, ценные и тяжелые яйца - диетические

Диетическими считаются яйца, срок годности которых не превышает 7 суток, не считая дня снесения. Эти яйца самые тяжелые, потому что в них почти все пространство внутри скорлупы заполнено белком и желтком, воздуха внутри яйца совсем мало. Но скорлупа яиц пористая, и со временем через нее происходит усыхание содержимого яйца, и со временем оно становится легче, и яйца переходят в категорию столовых.

К слову, свежесть яиц потребитель может проверить в домашних условиях. Для этого необходимо опустить яйцо в емкость с водой: свежее диетическое яйцо обязательно опустится на дно, так как оно тяжелое.

Детям полезнее яйца поменьше, их родителям - яйца покрупнее

В соответствии с СТБ, имеется 4 категории яйца: высшая, отборная, первая, вторая. Пятая категория - яйца мелкие массой от 35 до 44,9 грамма. И в каждом из них соотношение белка и желтка разное. В крупном яйце процент белка значительно выше, чем желтка.

Яйца категории СО весом от 65 до 69,9 грамма и яйца категории СВ от 70 граммов и выше - самые крупные. В высшей категории яйца содержание белка составляет 61,3%, желтка - 27,7%. Калорийность такого яйца - 96,6 ккал.

В отборной категории яйца содержание белка составляет 57,5%, желтка - 30,6%, калорийность - 65,5 ккал.

У второй категории яиц содержание желтка выше, чем белка.

Поэтому людям, которые отдают предпочтение здоровому питанию и легкоусвояемому белку, а также людям пожилого возраста лучше выбирать яйцо высшей и отборной категории. А вторую категорию лучше использовать в питании детей.

Кондитеры выбирают свежие яйца

Есть такое свойство яйца, как взбиваемость. Оно придает вкус и внешний вид кондитерским и хлебобулочным изделиям. Свежий яичный белок хорошо пенится, увеличиваясь в объеме в 6-8 раз. Поэтому производители хлебобулочных и кондитерских изделий готовят на диетических яйцах или свежих столовых.

Рестораны выбирают чистые яйца

Мировые сети ресторанов предпочитают закупать у производителей яйца, которые уже вымыты. В США, например, вообще нельзя продавать немытые яйца. В Беларуси технология по мойке и дезинфекции яиц впервые была внедрена на Солигорской птицефабрике. Там были приобретены две линии по мойке и упаковке яиц, где исключен человеческий фактор, поскольку линия роботизирована.

Самые полезные - яйца, сваренные всмятку

За эталон биологической ценности для человека принят белок куриного яйца - из-за его оптимального аминокислотного состава и практически полной усвояемости. В составе куриного белка находятся более 40 типов протеина. Однако биологическая ценность белков зависит не только от их аминокислотного состава, но и от усвоения организмом. Для протеинов куриного яйца, сваренного всмятку, усвояемость составляет 97%.

На цену яиц влияет курс доллара

Дело в том, что в составе корма для кур на 30% используется сырье, ввезенное из-за рубежа, так как в Беларуси оно не выращивается и не производится. В частности, подсолнечный и соевый шрот, аминокислоты (лизин и метионин), бобы сои, семена подсолнечника, известняк, витаминные и минеральные комплексы, кормовые дрожжи. И хотя яйца входят в список продуктов, цены на которые контролирует государство, рост курса доллара и рост стоимости сырья не может не сказываться на себестоимости яиц и на их ценах в магазинах.