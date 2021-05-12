Минус 9 - 25 копеек с квартиры: посчитали, на сколько уменьшится с 1 июня 2021 плата за некоторые жилищно-коммунальные услуги

Нова строчка появится в жировках за июнь. Фото: Мария Рольските

Мы уже писали, что в июньских жировках появится новая строчка «Услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения». Сама эта услуга далеко не новая - мы и раньше платили за управление общим имуществом. Но все это было включено в тарифы четырех ЖКУ: техническое обслуживание дома и лифта, вывоз мусора и санитарное содержание подъездов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства приняло решение вынести эту услугу отдельно. Как отметил в комментарии порталу коммунальной грамотности начальник управления жилищного хозяйства МЖКХ Андрей Ромашко, «управление совместным домовладением - это важная организационная составляющая, потому и было принято решение расщепить потоки, сделав ее самостоятельной услугой».

Тариф на услугу установлен в размере 0,0165 рубля за квадратный метр, вроде и не много, на стандартную двушку 48 квадратов выйдет 79 копеек. Но есть нюанс - сумма будет рассчитываться, исходя не только из площади квартиры, но и из площади нежилых помещений в доме. К таким относятся лестничные клетки, лестницы, лифты, шахты лифтов, коридоры, чердаки, крыши, технический подвал, парковки о дворе, спортплощадки, детские игровые площадки, площадки для сбора отходов и прочее.

За обслуживание подъездов теперь будем платить отдельно. Фото: Наталья Светлова

Общая площадь нежилых помещений указывается в жировках. К примеру, в нашем 5-этажном 80-квартирном доме это 725 квадратных метров. Несложно посчитать, что услуги по управлению этим общим имуществом обойдутся в 12 рублей в месяц. Если разделить на 80 квартир, выйдет по 15 копеек с квартиры. Исходя из площади квартиры, в моей жировке появится новая строчка в 1 рубль 9 копеек. Возможно, чуть больше или чуть меньше - зависит от того, как будут делить площадь общего имущества. Логичнее второй вариант, тогда сумма в моем случае будет больше.

В то же время техобслуживание дома и лифта, вывоз мусора и санитарное содержание подъездов подешевеют. Взяв за основу старые и новые тарифы, мы сделали расчет для четырех квартир в Минске: однушки в 33 метра с двумя жильцами, двушки в 48 метров с тремя жильцами, трешки в 70 метров с четырьмя проживающими и 4-комнатной квартиры в 90 метров, где проживают пятеро человек.

Расчеты показали, что эти четыре услуги станут дешевле для однушки на 25 копеек, для двушки - на 23 копейки, для трехкомнатной квартиры - на 15 копеек, для четырехкомнатной - почти на 9 копеек. Расчеты примерные, но все же они показывают, что четыре ЖКУ подешевеют в разы меньше, чем «завесит» услуга по управлению общим имуществом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 июня вырастут цены на отопление и подогрев воды. Цена одной Гкал увеличится с 20,6216 до 21,9245 рубля. Для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в двушке 48 квадратных метров, отопление и подогрев воды будет обходиться примерно на 2 рубля дороже, чем до подорожания.

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