«Смешанные чувства – мне и приятно, и обидно»: «Мисс Украина» едет на конкурс «Мисс Вселенная» в наряде с узором, взятом без разрешения у белорусской мастерицы

Елизавета Ястремская представит на конкурсе Украину. Фото: bigmir.net

16 мая в Майами пройдет 79-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». За неделю до конкурса разгорелись страсти вокруг «Мисс Украина» Елизаветы Ястремской. В соцсетях появились фото украинской красавицы к конкурсу национальных нарядов, где Елизавета была представлена в наряде под названием «Душа-вытинанка». Оказалось, украинцы, скажем так, заимствовали эту идею у белорусского народного мастера по тиснению Елизаветы Червонцевой.

- В сообществе мастеров вытинанки все вдруг друга хорошо знают, - пояснила «Комсомолке» Елизавета. - Проводятся международные симпозиумы, пленэры. Мы тесно общаемся - мастера Беларуси, Литвы, Украины. На днях мои коллеги сбросили мне фото «Мисс Украины», сказали, смотри, похоже на твою работу. Да, один к одному! Но никто нигде не указал авторства.

По словам Елизаветы Червонцевой, современная вытинанка - авторская работа, у всех мастеров свой стиль и авторские находки. И свой стиль она узнала сразу.

В наряде "Мисс Украина" легко угадывается работа белорусского мастера Елизаветы Червонцевой. Фото: личный архив

- Конечно, это нарушение авторского права, - говорит она. - Если бы украинские дизайнеры, которые разрабатывали костюм «Мисс Украины», обратились ко мне и попросили разрешения на использование моей работы, то никаких претензий не было бы. Но они не сделали этого. Я им написала, они ответили, что дизайнер Наталья Шевчук нашла мою работу в свободном доступе в интернете, пыталась найти мастера, но не нашла, поэтому использовала чужую работу без разрешения.

- Но я вас нашла за минуту.

- Да, это было несложно. Тем более обидно. Они прекрасно понимали, что брали за основу работу чужого мастера, который не имеет никакого отношения к украинской традиции, но просто не хотели платить. В Украине есть очень талантливые мастера вытинанки, но к ним они не стали обращаться. Ситуация неприятная. Я живу в другой стране и практически не могу отстоять свои авторские права.

Елизавета говорит, что доказать свое право на авторство будет непросто - придется ехать в Украину, там нанимать юриста. Это расходы и неизвестный результат, а заработки у нее, преподавателя декоративно-прикладного отделения Молодчененского государственного колледжа имени Михала Клеофаса Огинского, не так велики.

- Я занимаюсь вытинанкой больше 30 лет, я народный мастер Беларуси. Моя мама, Виктория Никитична Червонцева, возродила этот вид творчества в Молодечно и передала свои знания мне. Меня переполняют смешанные чувства - мне и приятно, и обидно, - говорит Елизавета. - Я понимаю, что сама «Мисс Украина» здесь не причем, ее просто подставили, поэтому ее лично обвинять я не хочу, тут виноваты только дизайнеры.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

«Яны проста не хочуць марнаваць час і грошы на разбіральніцтвы»

- У адносінах да народнага мастацтва, якое перадавалася з пакалення ў пакаленне, складана нешта назваць плагіятам, - считает Евгений Сахуто, глава Белорусского союза мастеров народного творчества. - Але ж справа ў тым, што зараз з’явілася пакаленне маладых майстроў, якія трымаюцца не на пераемнасці традыцый, а ўносяць свае аўтарскія ноткі ў гэтыя традыцыі. Такім чынам, гэта ўжо аўтарскае мастацтва, і тут павінны прымяняцца аўтарскія правы. Парадокс у тым, што Беларускі саюз майстроў народнай творчасці павінен працягваць традыцыі народнага мастацтва, да якога аўтарскія правы не прымяняюцца. Але ж майстар, работу якога выкарысталі без ягонай згоды, можа самастойна зарэгістраваць свае аўтарскія правы ў Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці і ў выпадку іх парушэння мае права падаць ў суд. І наш Саюз можа падцвердзіць, што гэта аўтарская работа. Асабіста мне крыўдна за Лізавету Чырвонцаву, але ж у нашых выцінаншчыц колькі разоў такое было. Яны проста не хочуць марнаваць час і грошы на разбіральніцтвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мисс Беларусь» - и в брюках?!»: посмотрели, как проходит кастинг на самую красивую девушку страны (подробности тут)

На кастинг «Мисс Беларусь» снова пришла только одна девушка. В этот раз на отбор в Новополоцке