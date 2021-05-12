«Слышу сирену - бегу в бронированную комнату, закрываю железные ставни и дверь»: певица Анна Шалютина - о своей жизни в Израиле

У Анны в Израиле живут родственники, и ее семья хорошо знает, что такое бомбежка. Фото: из личного архива

Белорусская певица Анна Шалютина недавно прилетела в Израиль, где проведет несколько месяцев. Девушка на карантине, который скоро заканчивается. Обстрел ракет Анну не обошел стороной - она живет недалеко от Тель-Авива. Правда, девушку этим не удивишь, так как страна для нее не чужая - ее родственники, которые здесь живут, пережили не одну бомбежку.

- Я с детства отдыхаю в Израиле - здесь мои бабушка с дедушкой, и я помню 2000-е. Тогда в проезжающие машины стрелял миномет "Катюша", было страшно зайти в автобус, а на каждый пакет на парковке вызывали сапера. Я с этим выросла, - рассказывает нам Анна. - Но сейчас обстановка в Израиле тоже напряженная. До центра страны такое количество ракет еще не долетала никогда.

- Ты была дома, когда начался обстрел Тель-Авива 11 мая? Морально была к этому готова?

- Об обстреле израильтяне знают заранее. Появляются сообщения с примерным временем бомбежки. Я живу в новом доме, где в квартирах есть бронированная комната безопасности (бомбоубежище). В старых домах нет таких комнат, поэтому нам не пришлось никуда бежать. Тем более я на 32 этаже и никуда бы далеко не убежала. (Смеется). Как только я слышу сирену, я бегу в комнату, закрываю железные ставни на окнах, железную дверь и жду, когда звук прекратится. Сирена может повторяться, поэтому я отсчитываю от последней сирены 10 минут, после чего выхожу из комнаты. Наш управдом обошел сегодня квартиры и сказал, что комнаты безопасности будут стоять на смерть, даже если дом рухнет.

- Страшно во время воя сирены?

- Это неприятно. Мы живем недалеко от Тель-Авива. Города здесь находятся близко друг от друга - буквально через трассу. Поэтому люди эхом слышат сирены из других городов. На всякий случай бежишь на все. Первый наш заход в бомбоубежище был вечером - в 21.45, второй - в 2.50 ночи и третий - в 5 утра. Мы не выспались и находимся в странном коматозном состоянии. Готовимся к следующей серии бомбежки. Секунд 70 ракета летит в наш город, а в южные города ракеты долетают за 15 секунд - за это время ты должен успеть спрятаться.

Как рассказывает Анна, израильская система ПРО "Железный купол" перехватывает 95 процентов ракет, которые летят из сектора Газа, и израильтяне видят, как в небе они разрываются.

Кадр ночного перехвата вражеских ракет системой «Железный купол». Фото: Khalil Hamra | AP

- Но опасность все равно есть. Во-первых, никто не отменял осколки ракет, которые травмоопасны. И, во-вторых, ты не знаешь, справится ли "Железный купол" со всеми ракетами. Поэтому тревога есть, она никуда не денется, когда звучит сирена. Но, как говорят, ракет бояться - в Израиле не жить. Это быт израильтян... Сирена закончилась и жизнь продолжилась: машины поехали, люди гуляют по улице, утром на террасах пьют кофе. А еще у людей большое доверие к армии и государству, потому что ты точно знаешь, что тебя защитят. При этом люди дисциплинированы, все знают, что им нужно делать в случае бомбежки. Например, моя знакомая, которая работает в ресторане, рассказала, что посетителей эвакуировали во время сирены. Все встали и пошли в бомбоубежище.

- То есть продуктами ты не закупалась, чтобы переждать неспокойное время дома?

- У нас в комнате безопасности есть вода, одеяла, вещи первой необходимости. В комнате также есть система вентиляции, которая включается автоматически. И в случае химатаки включается фильтр воздуха. Слава Богу, никто не планирует жить сутками в бомбоубежище.

Анна не теряет жизненного оптимизма даже под ракетными обстрелами в Израиле.

- Друзья переживают за тебя, узнав, что ты сейчас в Израиле?

- Многие пишут, спрашивают, как я. И многие не в курсе, что происходит в Израиле. Я получаю много хороших слов, за что спасибо отзывчивым людям! Моя мама посмотрела мое видео со взрывающимися в небе ракетами, впечатлилась, но в целом она с папой в порядке. Они сами были свидетелями бомбежек в Израиле. Мои бабушка с дедушкой живут на севере страны - там спокойно. Я к ним поеду, как закончится мой карантин. Здесь война войной, но карантин по расписанию, несмотря на то, что страну обстреливают.

Анна уехала в Израиль на несколько месяцев. Фото: из личного архива

«Из такси выбегали три раза - во время воя сирен»

Белоруска Алиса Буевич, бывшая журналистка "Комсомолки", последние годы живет в Израиле. 11 мая вой сирены ее застал в Тель-Авиве в такси.

- Во время дороги мы с молодым человеком трижды останавливались, выбегали из авто и бежали в близлежащие здания, чтобы там укрыться. Два раза мы были в комнате-бомбоубежище и один раз на лестничной площадке - стояли между этажами. Власти специально на время обстрела открыли двери всех жилых домов, - рассказывает Алиса. - Выбегать из машины нужно обязательно, так как она может загореться. Если некуда бежать, надо ложиться на землю. Видимо, сейчас ночи будут бессонными. В ночь с 11 на 12 мая мы просыпались несколько раз - бежали в гардеробную, которая оборудована под бомбоубежище. Домашние животные тоже боятся сирены и грохота от взрывающихся ракет. Моя собака из-за стресса не отходила от меня весь день, плохо кушает.

Алису тревожит то, что некоторые ракеты долетают до жилых домов. Со стороны Израиля уже есть погибшие.

- Говорят, что сейчас из сектора Газа пускают более серьезные ракеты, чем это было раньше. Думаю, что обстрел продолжится. Я вскоре должна улететь из Израиля, но пока это невозможно - аэропорт закрыт. Самолеты, которые летят в Израиль, направляют на Кипр. В одной группе в соцсетях люди обсуждали, как доплыть до Кипра... Можно уехать на север страны - туда не долетают ракеты.

- Изменилась жизнь в Тель-Авиве после обстрела?

- В городе продолжается обычная жизнь: работают магазины, кафе, доставка еды. А вот детские сады закрыты. В целом израильтяне привыкли, что время от времени их страну обстреливают, и люди знают, как себя вести в экстремальной ситуации. Во время бомбежки на улицах безлюдно.

Вечером 12 мая обстрел Израиля ракетами продолжился.

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