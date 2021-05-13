«Ускоренной помощи» - 20 лет: доктора Клумова списали с Клуни, а актеры вспоминают о сьемках по ночам в Минске в настоящих больницах

На рубеже 90-х и нулевых «Ускоренная помощь» на постсоветском пространстве была первопроходцем. Фото: личный архив

Двадцать лет назад на экраны вышел последний сезон сериала «Ускоренная помощь». Правда, в то время не было такого понятия, как сезон - был первый блок из 12 серий и второй из 24-х. Сериал написали белорусские кавээнщики из команды КВН БГУ. Это была пародия на американскую «Скорую помощь», что, собственно, авторы обыграли в фамилии главного героя - в «Скорой помощи» его играл Джордж Клуни, а в «Ускоренной помощи» главврач носил фамилию Клунин.

Уже в нулевых в Америке выйдут «Клиника», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти», а в России - «Интерны», и еще десятки телесериалов о работе врачей, начнется настоящий медицинский бум, но на рубеже 90-х и нулевых «Ускоренная помощь» на постсоветском пространстве была первопроходцем.

Сюжет сценаристы закрутили лихо - скончавшийся в Нью-Йорке миллионер Джон Воровски завещал свое состояние в сто миллионов долларов заурядной российской больнице №47, в которой когда-то появился на свет. Но завещание вступает в силу с момента выполнения единственного, но очень жесткого условия: больница должна внедрить американские стандарты, установленные для медучреждений. И только тогда она получит деньги, а весь медперсонал - зарплату по расценкам США.

На съемочной площадке было весело. Фото: личный архив

- Идея была не наша, - рассказал «Комсомолке» один из сценаристов сериала, известный кавээнщик Леонид Купридо. - Произошло все случайно. Мы ехали с женой на дачу и встретились с Ирой Васильевой, режиссером, которая как раз собиралась снимать сериал «Ускоренная помощь». Моя жена Иру знала, они, кажется, учились вместе. И вот девочки сидят, болтают, Ира рассказывает, что есть идея такого проекта, минская компания «ФИТ» собирается снимать по заказу российского канала ОРТ, продюсер Андрей Остроух предложил в Москве эту идею, там одобрили, нужны сценаристы. А я на тот момент писал лишь сценарии передачи «Добрый вечер» с Игорем Угольником. Но пришел к ребятам из команды КВН БГУ, рассказал об идее, и мы решили рискнуть. Нам тогда было просто интересно. Никто не думал, что это станет в результате профессией.

По воспоминаниям Купридо, первый сценарий они писали от руки на бумаге. А после одобрения со стороны продюсера получили в свое распоряжение компьютер.

- Мы садились вчетвером - я, Сергей Олехник, Саша Тыкун и Саша Булынко - за один компьютер и писали. Поначалу писали долго, обсуждали каждую строчку. А потом потихонечку втянулись. У нас образовалась авторская группа, которую мы называли «четыре танкиста». Но пару лет назад втроем остались - Саша Тыкун ушел в преподавательскую деятельность.

К слову, после «Ускоренной помощи» эти «четыре танкиста» написали сценарии более чем к 40 проектам, в их числе - сериалы «Молодежка», «Маргоша», «Кадетство», «Солдаты», фильмы «Туман» и «Небеса подождут».

Хотя действие сериала «Ускоренная помощь» происходит в России, снимали его в Минске, и все главные роли достались белорусским актерам. Вместе с ними вспоминаем съемки «Ускоренной помощи» и рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших главных героев.

Игорь Фильченков: «Я, как Шурик, стал заложником своей роли»

Роль главврача больницы №47 Эдуарда Клунина досталась актеру Игорю Фильченкову. В отличие от героя Джорджа Клуни - любвеобильного Дагласа Росса в «Скорой помощи» - доктор Клунин на первое место ставил работу, хотя без амурных приключений не обошлось.

Игорь Фильченков стал нашим Джорджем Клуни. Фото: личный архив

- Это был один из первых сериалов на российском ТВ, но снимали его в Минске, и команда продюсеров, режиссеров, операторов, актеров, художников и композиторов была наша, белорусская, из Москвы приезжали лишь приглашенные звезды вроде Леонида Якубовича, - рассказывает Игорь Фильченков. - Это было что-то новое и интересное. 12 серий мы сняли в Минской больнице скорой помощи, а остальные 24 - в «десятке» в Чижовке. Случалось, там настоящие больные к нам обращались, принимали нас за врачей, мы ж в униформе были. Этот сериал в России был страшно популярен, нас везде встречали как звезд первой величины.

Актер говорит, что после съемок к нему приклеилось клише - врач. Но это сыграло на руку - его пригласили на ТВ вести программу про здоровье.

- Для меня это был стресс, - смеется он. - Но я ж не сам вещал о медицине, были приглашенные гости - академики, профессора, а я просто задавал им вопросы. Потом меня еще в каких-то фильмах снимали врачом. Я, как Шурик, стал заложником своей роли. Хотя потом играл и разбойников, и воров в законе.

Через три года после «Ускоренной помощи» Игорь Фильченков перешел из Молодежного театра, где отработал 17 лет, в Театр Белорусской Армии. Сегодня он - главный режиссер этого тетра.

Олег Акулич: «Нас часто принимали за настоящих врачей»

Популярный комедийный актер Олег Акулич сыграл в «Ускоренной помощи» мягкотелого доктора Попова, фирменной фразой которого стала фраза «Полный анамнез!».

- Нас часто принимали за настоящих врачей, - вспоминает Акулич. - Был у нас эпизод со стриптизершей, которую привезли в больницу после потери сознания у шеста. А в реальном приемном покое сидела реальная женщина, к которой долго никто не подходил. И вот везем мы полуголую стриптизершу на каталке мимо этой женщины. А она же не в курсе, что снимается кино, и давай ругаться: «Нет, вы только посмотрите на этих врачей-мужиков! Кобели! Собрались все вокруг одной проститутки, а ко мне никто не подойдет. Хоть самой раздевайся!».

Елена Внукова и Олег Акулич сыграли влюбленных в друг друга врачей. Фото: личный архив

Олег Акулич давно живет и работает в Москве, много снимается в юмористических передачах (это он - знаменитый прапорщик из телепередачи «Армейский магазин») и играет в антрепризах, но его актерская карьера началась как раз с «Ускоренной помощи».

Елена Внукова: «Гонорары помогли мне купить машину»

Для актрисы Елены Внуковой роль в сериале была далеко не первой, но самой заметной. Она сыграла доктора Людмилу Румянцеву - любовное увлечение Попова.

- На съемках «Ускоренной помощи» был особый дух, поскольку они проходили пусть и по ночам, но в настоящей больнице, - говорит актриса. - Пациенты имели возможность не только наблюдать за съемочным процессом, но еще и участвовать в нем. В массовках снимались настоящие больные, не актеры.

Работа в сериале, по словам актрисы, хорошо оплачивалась, и гонорары помогли ей купить машину - седьмую модель «Жигулей». Первое, что она сделала (в конце 90-х это было общепринятое правило), - поставила сигнализацию.

- Мне казалось, что все хотят украсть мою машину, - смеется Елена. - Поэтому я ставила ее под окном больницы, чтобы не терять из виду во время съемок. Номер на ней был с буквами КК. А электроника периодически шалила, и машина начинала орать во время съемок дубля. И тут же родился анекдот про «каку» Внуковой. Все говорили: «Лена, ну кому нужна эта кака? Отключи сигнализацию». А в итоге наши сценаристы вдохновились ситуацией, и сюжет про машину вошел в сериал. У моей героини Людмилы был служебный роман с доктором Поповым, который закончился красивым браком. Доктор Попов за скромную врачебную зарплату купил сильно подержанный автомобиль, поставил на него сигнализацию, и когда она срабатывала во время операции, он бросал больного и пулей летел посмотреть, что там с его ласточкой.

Звезды сериала Эвелина Сакуро и Елена Внукова спустя почти 20 лет после съемок. Фото: личный архив

По мнению актрисы, идея снимать сериал в условиях настоящей больницы сыграла важную роль в успехе сериала - атмосфера адреналина, юмора и иронии над ситуацией была естественной, в павильонах было бы трудно добиться такого эффекта. Но нужный эффект имел и обратную сторону.

- В «десятке», где снимался второй сезон, нам отвели просторное помещение, мы там гримировались, кушали и отдыхали. Однажды напротив входа в эту комнату мы обнаружили на каталке тело, накрытое покрывалом, только черные пятки торчали. Думали, это реквизит к очередной серии. Но кто-то решил заглянуть под простыню, а там реальная покойница. И мы поняли, что за помещение в больнице нам отдали под гримерную, лично у меня напрочь пропала после этого желание там перекусывать, - смеется актриса.

Елена Малышева уже тогда вела передачу "Здоровье" и приняла участие в съемках как приглашенная звезда. Фото: личный архив

Как и Олег Акулич, Елена Внукова хорошо запомнила съемки серии со стриптизершей.

- Ее играла Оля Сизова. По сценарии ее заклинило во время танца с шестом, и ее прямо с этим шестом и привезли в больницу. И вот над ней стоит бригада из врачей-мужчин, а женщины-пациентки, не сериальные, а настоящие, осуждают: «Как молодая, так все в к ней, а как мы старые, так никому не нужны».

После съемок в сериале жизнь у Внуковой изменилась кардинально - она вышла замуж за банкира Сергея Костюченко, и он поставил ей условие: никакого актерства. Она приняла это условие и посвятила себя семье. У нее подрастал сын Алексей от первого брака, а в 2006 году родился второй сын Арсений.

- А когда закончился мой сериал под названием «семейная жизнь», который длился 14 лет, я начала писать стихи. Года четыре назад мой давний друг, композитор и маэстро Андрей Лабчевский положил их на музыку. На сегодняшний день нами написано семь песен, планирую сделать альбом, - рассказала Елена.

О возвращении в актерскую профессию она пока не думала, но заметила, что все возможно.

Еще одно фото со съемок на память - с группой "На-На". Фото: личный архив

Эвелина Сакуро: «Благодаря этому сериалу я проснулась знаменитой»

Яркая и харизматичная Эвелина Сакуро сыграла в сериале роль медсестры Раисы Муфтиевны.

- Мы были первые в медицинском жанре, - замечает она. - Снимали сериал в атмосфере сродни студенческому энтузиазму. Я всю жизнь хотела стать артисткой и прошла долгий путь к достижению этой цели. Окончила два института, работала помрежем, но актрису во мне не видели. И когда я все-таки стала работать в театре и кино, все было эпизодически. А в «Ускоренной помощи» мне дали долгожданную главную роль, и в итоге в 40 лет благодаря этому сериалу я проснулась знаменитой. Это стало отправной точкой, путевкой в кино. Я страшно благодарна всей нашей команде, и в первую очередь нашим продюсерам - Андрею Остроуху и Сергею Шумакову, которые с головой погрузились в этот проект и нас туда погрузили. С кем-то я познакомилась на съемках, кого-то знала раньше, но та офигенная атмосфера на площадке незабываема. Это был будто взрыв бомбы - мы горели, импровизировали, умирали со смеху в каждой сцене. Вот эта всеобщая энергетика и родила чудо, никто не возлагал особых надежд на сериал, а он выстрелил. Для меня это была путевка в жизнь кино.

Эвелина Сакуро долго ждала главной роли, а когда дождалась, случайно сожгла волосы. Фото:кадры из фильма

После сериала у Эвелины Сакуро было море предложений, она играла на износ много лет подряд. И это сказалось на здоровье - случился инфаркт. Она смогла восстановиться и вернуться на сцену и на съемочную площадку, но роли стали помельче.

- После инфаркта сложно впрыгнуть в ту же историю востребованности, кино - жесткое дело, - говорит актриса. - Но я дико благодарна, что в моей жизни случился сериал «Ускоренная помощь». Мы по сей день дружим с ребятами - Олегом Акуличем, Леной Внуковой. И когда меня представляют где-то, как известную актрису белорусского и российского кино, первое, о чем я думаю - «Ускоренная помощь».

В фотоальбоме Эвелины Сакуро хранится эта фотография, на которой она в компании одного из продюсеров сериала Сергея Шумакова и приглашенной звезды Леонида Якубовича. Фото: личный архив

К слову, съемки в сериале обернулись для Эвелины Сакуро неожиданной сменой имиджа.

- Я перед съемками решила, что надо быть рыжей. У меня была шикарная шевелюра, перекрасила ее в рыжий. Отсняли пилотную серию. А к моменту съемок второй серии корни отросли. Достала краску, нанесла. Иду смывать краску - а с ней вместе смывается моя шевелюра, - смеется актриса. - Остались только чуток отросшие корни, остальные волосы отвалились. Так и заявилась на съемки - лысая. Потом мне все говорили: «А вы специально придумали такой образ?» Был период, что многие медсестры стриглись налысо и красились в рыжий.

Сергей Новицкий: «Это был мой первый опыт в кино»

Молодой выпускник Белорусского театрально-художественного института Сергей Новицкий сыграл в сериале доктора Александра Бранкевича, или Сашика - самого молодого из главных героев.

- Это был мой первый опыт в кино. И сразу успешный, - говорит актер. - Первое время после «Ускоренной помощи» меня не хотели брать в кино - сериал был на слуху, срабатывал стереотип доктора Бранкевича. А потом пошло - поехало. Я переиграл разных персонажей - бомжа, милиционера, русского, немца, компьютерщика, тракториста, мародера, чекиста…

Для Сергея Новицкого "Ускоренная помощь" стала стартом в кинокарьеру. Фото: личный архив

После «Ускоренной помощи» актер почти десять лет отслужил в Белорусском государственном молодежном театре, а с 2013 года он - актер Театра юмора «Христофор». Работает также в антрепризном театре «Окна» и снимается в кино, правда, в основном - в эпизодах. В числе сериалов с его участием - «Полосатое счастье», «Заклятые друзья», «Привет от Катюши», «Экспроприатор». Но свою первую роль на экране он помнит всегда.

- Как-то приехали мы в Москву сняться проекте для Первого канала с театром «Христофор». Подбегает ко мне за сценой девочка лет двадцати и говорит: «Здравствуйте! Это же вы - доктор Бранкевич! Какая счастливая неожиданность, я же выросла на вашем сериале!» Ну, думаю, вот я уже и легенда.

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