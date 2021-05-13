"Мешков Брест" уступил Барселоне: как прошел исторический матч для белорусских гандболистов

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Впервые в истории гандбола клуб из Беларуси смог пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, это историческое событие к которому клуб из Бреста шел многие годы. Учитывая любовь брестских болельщиков к этому виду спорта, матч ожидался горячим как на поле, так и на трибунах.

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

В матче с испанцами брестчане не смогли выставить оптимальный состав, из-за травм в поединке не приняли участие ряд ведущих игроков Александр Шкуринский, Артем Сельвесюк, Марко Панич и Павел Пачковски, перед началом матче повредил спину Иван Мацкевич. Несмотря на кадровые проблемы ГК "Мешков Брест" смог противостоять каталонцами.

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

К шестой минуте первой половины матча разница в счете была уже четыре мяча, смена вратаря и тактические перестановки привели к тому, что игру удалось выровнять. Первый тайм закончился с разницей в одно очку в пользу каталонцев, на перерыв команды ушли со счетом 16:17.

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Вторая половина поединка прошла в равной борьбе. Испанцы не выглядели так уверенно, как в первой части матча, и к 24-ой минуте счет был равным 28:28. В кульминационной концовке сильнее были гандболисты из "Барселоны". Итог противостояния - 29:33.

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

А впереди - ответный поединок. Он состоится в Барселоне 20 мая 2021-го. Начало в 21:45.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

ГК "Мешков Брест" (Беларусь) - ГК "Барселона" (Испания) - 29:33 (16:17)

12 мая 2021 года. 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч.

г. Брест. ДС «Виктория». На матче присутствовали 3110 зрителей.

СУДЬИ: Хансен, Мадсен (оба Дания).

ГК "Мешков Брест":

Пешич (6/29, 21%), Усик (5/15, 33%); Санталов (3), Будейко, Юринок (4), Скубе (3), Шумак (3), Баранов, Разгор, Обранович (1), Вайлупов (11), Малус (1), Враньеш (3), Силко.

ГК "Барселона":

Перес де Варгас (3/19, 16%), Меллер (4/17, 24%); Мортенсен, Сорендо, Доленец (2), Н’Гессан (3), Алеш Гомес (7), Тиагус Петрус, Дику, Мем (9), Циндрич, Паскуаль (1), Пальмарссон (5), Макуц (1), Фабрегас (4), Фраде.

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by Фото: другой источник.

Фото: Александр Сахарчук / meshkovbrest.by Фото: Святослав ЗОРКИЙ