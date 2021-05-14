Чек-лист: 5 вещей, которые нужно сделать в саду в мае

Эксперты бренда аккумуляторной садовой техники и электроинструмента Greenworks составили чек-лист, где прописали самые важные дела на огороде в мае для каждого дачника.

1. Генеральная уборка

Как и в любом деле, после долгого отдыха, а в данном случае после зимнего сезона, накопилось большое количество ненужного мусора на участке. Когда многие растения находятся под укрытиями, а упавшая с деревьев листва спасает почву от холодов образуется естественный мусор. Теперь же настало время очистить свой участок от него. Нужно снять укрытия и убрать подпорки. А после продезинфицировать все садовые инструменты, теплицы и парники. Когда все инструменты обработаны, необходимо избавиться от сорняков. Уборкой и дезинфекцией пренебрегать не стоит, качественная и правильная подготовка - уже полдела.

2. Санитарная обрезка

Очень грустно это признавать, но не все деревья переживают зимние холода, поэтому скорее всего вы увидите много сухих веток и сучков, от которых необходимо избавиться. И не всегда возможно это сделать своими силами, некоторые ветки могут быть достаточно большого размера и ломать их руками просто может не хватить сил. С этой задачей справится аккумуляторная сабельная пила Greenworks модели GD24RS, которая без труда распилит не только древесину, но и пластиковые трубы, тонколистный металл и многое другое. Главное преимущество инструмента - это его небольшой вес, всего 2,7 кг. А для удобства предусмотрена система гашения вибрации и прорезиненная рукоятка, которая предотвращает выскальзывание инструмента из рук. Незаменимый инструмент на дачном участке! Спешить выбрасывать сухие ветви и древесину не стоит, в будущем это послужит отличным удобрением.

3. Мульчирование

После всей санитарной обработки можно приступать к мульчированию почвы, одной из самых важных уходовых процедур - покрытию земли органическим слоем остатков. В качестве которых используют сухую траву и различные лесоматериалы, как раз здесь нам понадобятся сухие ветки после санитарной обработки. Для качественного выполнения данного шага нужно будет измельчить древесину, сено и покрыть этим почву. Достаточно простое, но невероятно эффективное действие, которое защищает корневую систему от ветра, повышает количество урожая и останавливает распространение однолетних сорняков.

4. Обработка сада

В мае обязательно нужно проводить обработку растений от болезней и вредителей. Это одно из самых важных и ответственных действий, которое предотвращает опадание завязей, а также защищают и поддерживают растения после долгой зимы. Вручную процесс может занять очень много времени, от 3-4 часов до нескольких дней в зависимости от территории. Но если использовать аккумуляторный опрыскиватель Greenworks модели GSP1250, который сделает полив растений и опрыскивание огорода или сада гораздо проще, быстрее и эффективнее благодаря своему вместительному баку (7,5 л), его можно закреплять на спине как рюкзак, благодаря небольшому весу и эргономичной конструкции лямок он удобен в работе.

5. Удобрение почвы

И, конечно же, самое распространенное занятие в садоводстве – удобрение. Это залог хорошего урожая и прекрасного сада. У каждого растения есть свои удобрения, мы расскажем основные правила их выбора. Для того, чтобы выбрать вашей земле удобрение, обязательно нужно учитывать несколько факторов: кислотность почвы, какие именно растения нужно подкормить. Некоторым из них противопоказаны минеральные удобрения, поэтому перед покупкой всегда важно изучить почву.