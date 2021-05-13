Подруга погибшей в Израиле 57-летней уроженки Минска: «Нэлла была добрым и светлым человеком... У нее остался муж»

Город, где жила уроженка Минска Нелла Гуревич, подвергается ракетному обстрелу со стороны Сектора Газа. Фото: Фото: REUTERS

Во время ракетного обстрела в Израиле погибла уроженка Беларуси Нэлла Гуревич. Женщина жила в Ашкелоне, который находится на юго-западе Израиля. Новость о том, что женщина погибла, появилась в израильских СМИ. Изначально сообщалось, что ее муж получил ранение, но эту информацию "КП" не подтвердили.

В сообществе "Израиль и Беларусь. RAZAM" нам сообщили: по информации мэрии Ашкелона 57-летняя Нэлла Гуревич уроженка Минска, она переехала в Израиль еще в 1990 году. Женщина погибла во время ракетного обстрела: ракета попала в дом. Детей у нее не было, остался муж.

Нелла по образованию была музыкантом. На своей страничке в "Фэйсбуке" Нэлла публиковала картины. Видно, что живопись женщину вдохновляла.

- Мы общались в интернете года три. Я художник, а Нэлла увлекалась творчеством, музыкой, поэзией, рукоделием. У нас было приятное общение, - рассказывает подруга Нэллы Ольга Викторович, которая живет в Украине. - Мы обсуждали с ней искусство, друг другу присылали какие-то интересные новости, делились рецептами. Для меня это (гибель Нэлли - Ред.) был шок. Нет слов. На личные темы мы с ней не разговаривали. У нас разница в возрасте: мне 35, а ей около 50 лет...

- Когда вам в последний раз писала Нэлла?

- Мы последние дни с ней не списывались. Я считала этого человека другом. Мы с ней точно где-то раз в неделю с ней контактировали.

- Каким она была человеком?

- Очень добрым, светлым человеком. От нее исходил свет внутренний. Она всем старалась помочь. Всегда всех поддерживала. Никогда негатива от нее не было.

Еще одна подруга Анны в "Фэйсбуке" написала пост об Нелли (орфография сохранена - Ред.):

"Дорогая моя Нелочка светлая моя душа. Не могу поверить что эта ракета унесла твою чистую светлую жизнь. Это больно осознавать. Душа плачет а голова отказывается это принимать. Ты хотела обнять весь мир всем помочь. Ты интересовалась жизнью людей близких тебе и всем желала только добра. Как же так? Это несправедливо"

Такой пост написала Анна, подруга погибшей белоруски. Фото: скрин страницы Facebook.

- Мне сейчас очень тяжело, поэтому не готова больше разговаривать, - сказала нам Анна. Женщина подтвердила нам, что Нелла была родом из Минска. Похороны Нэлли прошли в четверг, 13 мая.

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