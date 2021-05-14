В Минске начинается суд по масштабному делу студентов, которых обвинили в организации маршей

Марш студентов 1 сентября 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первое заседание по этому делу состоится 14 мая в суде Советского района Минска.

12 ноября сотрудниками КГБ были задержаны девять студентов пяти минских вузов – Ксения Сыромолот, Анастасия Булыбенко, Кася Будько, Егор Каневский, Яна Оробейко, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг, Виктория Гранковская, Марии Каленик, выпускница медуниверситета Алана Гебремариам. Дома у них прошли обыски, студентов увезли в Комитет госбезопасности, а затем – в следственный изолятор, где они до сих пор содержатся под стражей.

В тот же день домой с обыском пришли к преподавательнице кафедры программного обеспечения информационных технологий БГУИР Ольге Филатченковой.

Еще через две недели, 26 ноября задержали студентку Татьяну Екельчик. Позже молодым людям предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342). Возможное наказание по этой статье - штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

СК – об обвиняемых студентах: «Были координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы»

В Следственном комитете расследование завершили 16 марта: тогда в ведомстве заявляли, что вопросы организации протестных акций задержанные обсуждали со Светланой Тихановской.

«Представители указанных учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграмм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел», - утверждали в СК.

Отдельно о задержанной преподавательнице БГУИР, Ольге Филатченковой, высказывалась Генпрокуратура. В сообщении прокуратуры сказано, что Ольга «координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Заявленная при этом цель – «собрать больше людей и идти срывать занятия». Она же участвовала в видеоконференциях с представителями так называемого «стачкома» от вузов, на которых обсуждались организационные вопросы протестных акций и их формат».

Напомним, осенью 2020 года в Минске проходили акции протестов студентов. Многие из них были отчислены из вузов после указания Александра Лукашенко.

- Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу - пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза», - сказал 27 октября Лукашенко.

Многие студенты были задержаны, их судили и привлекали к ответственности по административным статьям: они провели сутки в изоляторах, платили штрафы.

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