Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 мая 2021 года: глава ВОЗ привился, белорусскую вакцину испытали в России, а привитым можно будет не сидеть в карантине

Министр здравоохранения Беларуси сделал прогноз, когда уйдет пандемия. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За прошедшие сутки набралось много новостей с фронта вакцинации. Вакцина Спутник V белорусского производства прошла финальные испытания в России. Лабораторные испытания длились три недели, и теперь вакцина, которую делают в Беларуси, признана качественной и безопасной, теперь ее допустят в процесс массовой вакцинации. А еще прививку от ковида сделал сам глава ВОЗ. Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус получил вакцину в Унивеситетском госпитале в Женеве и призвал всех последовать его примеру, уточнив при этом: если в стране есть вакцина.

В Беларуси же официальная ковид-статистика такова: за сутки «ковид» подтвердился у 837 пациентов. Общая цифра людей, заразившихся ковидом с начала пандемии, стала 372 тысячи 242 человека. 694 человека выписали из больниц, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли. Всего же в стране с начала пандемии скончались 2 тысячи 671 пациент с выявленным COVID-19.

«Много тяжелых пациентов»

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич рассказал об особенностях третьей волны COVID-19 в Беларуси. По его словам, для третьей волны характерно большое количество тяжелых пациентов, и это – маркер сложной ситуации.

Дмитрий Пиневич охарактеризовал третью волну и языком статистики: в 2,5 раза меньше госпитализированных, чем на пике второй волны осенью 2021-го года, но только в 1,5 раза меньше число тяжелых пациентов.

Также министр здравоохранения дал прогноз, когда может закончиться пандемия коронавируса. По прогнозам Пиневича, с пандемией белорусам придется бороться еще до февраля 2022 года, а весенняя волна ковида – основное испытание на этом пути.

- Основная задача – пройти весеннюю волну, - сказал он.

А для вакцинированных – бонусы

Те, кто сделал прививку от ковида, могут получить определенный «бонус» при поездках за границу, рассказал Дмитрий Пиневич. Предполагается, что этим людям не нужно будет проходить карантин, если они побывали в странах «красной зоны» и вернулись в Беларусь.

Минздрав также опубликовал полезную информацию – перечень организаций, где можно платно сдать ПЦР-тест тем, кто собрался за границу.

В Минске, в частности, это можно сделать в в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (лаборатория на улице Петра Бровки и аэропорту), в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии, гематологии, в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в РНПЦ трансфузиологии и медбиотехнологий, в РНПЦ спорта, в Республиканском клиническом медицинском центре, в городском клиническом кожвендиспансере, во 2-ой городской клинической больнице, в городской клинической инфекционной больнице, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им Александрова, в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в Минской областной клинической больнице. Есть такие лаборатории и в каждой области

В Дании выкапывают трупы 17 миллионов норок

Спросите, при чем тут ковид? Норок на датских фермах истребили именно из-за коронавируса, испугавшись, что мутировавший в их популяции ковид может передаться человеку. Когда животных уже убили и захоронили, оказалось, что боялись зря – японский ученый установил, что мутировавший в норках ковид, наоборот, представляет лайт-версию вируса. А теперь их выкапывают, чтобы кремировать – люди, живущие рядом с огромным могильником норок, забросали власти жалобами, в которых высказывали опасения за свое здоровье.

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