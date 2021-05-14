Как там чешуя: заглянули в бывший магазин «Океан», где проводятся ремонтные работы

В помещениях бывшего магазина "Океан" и кафе "Дранiкi вясковыя" ведутся ремонтные работы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске закрылся легендарный магазин «Океан», который находился на улице Козлова, 3. Информация об этом появилась в конце 2020 года. Тогда же сообщалось, что на месте «Океана» откроется «Виталюр».

В помещениях бывшего магазина "Океан" и кафе "Дранiкi вясковыя" ведутся ремонтные работы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мингорисполкоме позже пояснили, что причина закрытия магазина – модернизация торгового объекта. Работы обещали завершить до 31 марта 2021 года. И заверили, что «Океан» не меняет ни собственника, ни формат.

- Все в порядке. Нет никакого повода для беспокойства. Все дело в том, что помещение находится в государственной собственности и оно сдано в аренду магазину «Океан». И если, например, магазин отказывается от аренды, то помещение отправляется на аукцион. Но что касается магазина «Океан», то он этого делать не планирует, - рассказывала начальник управления Нина Емельянова.

На данный момент магазин «Океан» выглядит вот так. Со стен пропала металлическая декоративная отделка – чешуя. О ее сохранении более тысячи минчан просили в отдельной петиции. Вернется ли она после ремонта - не ясно.

Сейчас вывески на торговом объекте нет.

В помещениях бывшего магазина "Океан" и кафе "Дранiкi вясковыя" ведутся ремонтные работы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В помещениях бывшего магазина "Океан" и кафе "Дранiкi вясковыя" ведутся ремонтные работы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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