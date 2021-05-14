Интересные факты о кофе McCafe, которые вы не знали

Сегодня мы вам расскажем интересные факты о кофе МакКафе.

Где растет кофе

В основном, кофе растет в странах «кофейного пояса» Земли между тропиком Рака на севере и тропиком Козерога на юге. Вне кофейного пояса кофе растет лишь в нескольких районах: Южной Африке и южных регионах Бразилии.

На сегодняшний день можно выделить два наиболее известных сорта: coffee arabica (Арабика) и coffee canephora (Робуста). Арабика растет на высоте от 800 до 2800 над уровнем моря. Чем выше, тем богаче вкус. Робуста растет на более низко, от 100 до 900 метров над уровнем моря. Арабика — дерево, вырастает высоким от 20 до 30 метров в диких условиях. Робуста — это куст или низкорослое деревце. Зерна робусты круглые и крупные, арабики — более овальные и зачастую мелкие.

Всего же существует около 125 видов кофе. Но они составляют всего 2% кофейного производства в мире.

Все не так быстро

Кофейный росток высаживается в питательный грунт (кофейные ясли) и выращивается в течение 3-х лет. Выращенное кофейное дерево высаживается на ферму. Оно приживается в течение 1 года. Начинает плодоносить с 5 года своей жизни. В среднем, дерево плодоносит 20-25 лет.

Вкус

У арабики богатый вкус с яркой, деликатной и разнообразной кислотностью, выражающейся фруктовостью, цветочностью или ягодностью. Зерна робусты имеют более простую вкусовую палитру, чаще всего характеризующуюся шоколадно-ореховыми тонами. В робусте в полтора-два раза больше кофеина, чем в арабике. Арабика и робуста дополняют друг друга, и из правильного сочетания двух видов кофе рождаются лучшие кофейные бленды. Арабика даёт кофейной смеси богатый вкус, а робуста – стабильность приготовления и тактильную плотность напитка.

Бленд со вкусом шоколада и ореха

Бленд для McCafe представляет собой классический купаж арабики и робусты. Традиционная северо-итальянская обжарка особенно ярко подчёркивает шоколадно-ореховый букет вкуса. Целостный баланс вкуса привносит в напиток робуста. Кофейные зерна для кофе McCafe закупаются в Колумбии, Бразилии, Никарагуа, Гватемале, Мексике, Перу, Гондурасе и Индии. Каждая партия кофе проходит семь этапов контроля качества (на ферме, на этапе проверки поставщиков, входного контроля на фабрике, на этапе обжарки, на этапе упаковки, выпуска продукции, «горячей линии»).

Степень помола влияет на вкус, аромат и плотность кофе.

Для получения сбалансированного вкуса должна быть правильно подобрана степень помола. Например, в случае слишком крупного помола выделится аромат, но напиток будет разбавлен, в случае слишком мелкого – кофе будет горчить. После открытия пачки в МакДональдс кофейные зерна в кофемашине хранятся не более 24-х часов. Срок годности кофе в закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев.

Кофе McCafe упаковывают в инертной среде и транспортируют в специальных пачках с обратным клапаном, поэтому он максимально долго остается свежим и ароматным.

Самый популярный напиток среди белорусов в заведениях МакДональдс – капучино

Наиболее популярным среди наших соотечественников является "белый кофе" (с молоком). На первом месте – капучино, на втором – латте, затем американо.

Утром наши соотечественники больше склонны употреблять "черный кофе", тогда как после обеда - кофе с молоком. И это понятно, ведь кофе тонизирует и наполняет энергией.

На вкус кофе сильно влияет качество воды

К качеству воды в МакДональдс относятся с особым вниманием. В каждом ресторане установлена многоступенчатая система фильтрации воды, поскольку от этого зависит вкус напитка.

Перед тем как попасть в кофемашину, вода проходит несколько этапов очистки: грубую очистку, смягчение воды, обратный осмос, нано и угольную фильтрацию.

Кофе McCafe выращивают без ущерба окружающей среде

Качество и экологичность кофе McCafe отмечены несколькими международными сертификатами, один из которых – сертификация Rainforest Alliance.

Она гарантирует, что под посадку продукции не вырубаются тропические леса. Кофе на таких плантациях выращивают без ущерба окружающей среде, а сотрудники фермы социально защищены и получают достойную заработную плату. Таким образом, товарный знак Rainforest Alliance Certified на пакете кофе McCafe способствует экологической ответственности, социальной справедливости и экономической жизнеспособности фермерских сообществ.

С мая кофе McCafe – в каждом МакДональдс! Свежемолотый и свежесваренный, и оттого - особенно ароматный!

УНП 101113373