История одного перевоплощения: посмотрите, как балерина Большого театра Людмила Хитрова из нежной Одетты становится роковой Одиллией в балете «Лебединое озеро»

Фото: Павел Мартинчик и Михаил Гридасов

«Лебединое озеро» - один из самых популярных балетов в мире. История любви и предательства, добра и зла знакома каждому. C момента создания (премьера состоялась в 1877 году на сцене Большого театра в Москве) и до наших дней балет претерпел множество редакций: от чистой классики до современных прочтений. Также существует и два финала: трагический, в котором белый лебедь погибает и счастливый. К слову, у Чайковского изначально был трагический финал.

На сцене Большого театра Беларуси постановка «Лебединого озера» осуществляется уже в шестой раз. Новую редакцию балета представил народный артист Беларуси, художественный руководитель театра Валентин Елизарьев.

Балет «Лебединое озеро» уникален тем, что чаще всего одна балерина перевоплощается сразу в две противоположные партии: из нежной Одетты – в роковую Одиллию.

Людмила Хитрова перед репетицией разогревает стопы Фото: Павел МАРТИНЧИК

На репетицию балерины приходят в специальной обуви - чуни или валенках, а затем надевают пуанты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Людмила Хитрова репетирует партию Одетты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Педагог Людмилы Хитровой Татьяна Ершова на репетиции следит за каждым движением балерины Фото: Павел МАРТИНЧИК

Людмила Хитрова репетирует партию Одетты Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В перевоплощении еще и заключается самая существенная сложность данного балета. Все дело в том, что в балетных спектаклях чаще всего балерина исполняет партию одной героини с развивающейся сюжетной линией. А Одетту и Одиллию нужно танцевать по-разному, чтобы в какой-то из моментов зритель мог подумать, а та ли эта балерина танцует или уже другая. Белый и черный лебедь разные по пластике, по рукам, по ногам и по темпу исполнения. Конечно же, в балете очень много технических элементов, которые требуют большого количества репетиций.

Людмила Хитрова в образе Одетты разогревается у станка. Фото: Михаил Гридасов

Перед выходом на сцену Людмила Хитрова канифолит пуанты. Фото: Михаил Гридасов

Людмила Хитрова в образе Одетты. Фото: Михаил Гридасов

Людмила Хитрова в образе Одетты. Фото: Михаил Гридасов

Людмила Хитрова в образе Одетты с Игорем Оношко в роли Зигфрида. Фото: Павел Сущенок

Людмила Хитрова в роли Одетты. Фото: Михаил Нестеров

Заслуженная артистка Людмила Хитрова впервые исполнила партию Одетты/Одиллии семь лет назад. До этого она все время танцевала лирических героинь. А здесь ей пришлось ломать саму себя. Сложность еще была и в том, что в нее никто не верил.

- Я никогда не мечтала станцевать эту партию. И она буквально свалилась мне как снег на голову. Когда мне Юрий Антонович Троян сказал, что я буду танцевать партию Одетты-Одиллии, то у меня был шок. И я не могла себе даже представить, как буду исполнять и технически, и актерски партию Черного лебедя. Мне пришлось себя ломать. Я еще боялась того, что на спектакле «Лебединое озеро» стоит «марка», по которой до сих пор судят о мастерстве балерин. Когда начались репетиции с Людмилой Генриховной Бржозовской, она сказала, что у меня все получится, а я просто закрывалась в гримерке и плакала. Никто не верил, что я смогу станцевать Одиллию. Как сейчас помню, что в день премьеры я приехала в театр за два часа до начала спектакля. Очень долго не могла сделать грим: текли слезы. Увидев, что приехала Ольга Гайко (в тот вечер она меня страховала), я собиралась убежать. Мне казалось, что я схожу с ума. Когда мне сделали прическу и надели на голову лебединые перья, я вышла на сцену попробовать хоть что-то станцевать. Спектакль прошел хорошо, после него я села в поезд и поехала в Нижний Новгород. Заснуть так и не смогла – все время танцевала в голове «Лебединое озеро».

Людмила Хитрова в ожидании выхода на сцену в образе Одиллии. Фото: Михаил Гридасов

Несколько раз за спектакль балерина перевязывает пуанты. Фото: Михаил Гридасов

Людмила Хитрова в образе Одиллии. Фото: Михаил Нестеров

Людмила Хитрова в образе Одиллии с Игорем Оношко в роли Зигфрида. Фото: Павел Сущенок

Спустя семь лет балерина признается, что ей удалось подружиться и найти свою Одиллию. На данный момент Людмила в поисках своей Одетты.

- Действительно, это удивительно, но сейчас я чувствую Одиллию больше, чем лирическую Одетту. В процессе работы я поняла, что, начиная с тех самых репетиций и заканчивая сегодняшним днем, понимаю, что мне удалось найти свою Одиллию. От партии Одиллии я получаю наслаждение. В то же время, после каждого спектакля я понимаю, что в белом лебеде мне постоянно чего-то не хватает, мне хочется что-то добавить. Сейчас я нахожусь в поиске своей Одетты.

После спектакля балерина в гримерке разбирает прическу. Фото: Михаил Гридасов

После спектакля балерина в гримерке разбирает прическу. Фото: Михаил Гридасов

Коронка к образу Одетты. К слову, балерина сделала ее сама. Фото: Михаил Гридасов

С перьями к образу черного лебедя. Фото: Михаил Гридасов

А вот несколько фото с премьеры, которая состоялась на сцене Большого театра 14 мая.

Автор либретто и постановки, худрук театра Валентин Елизарьев. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дирижер-постановщик Владимир Оводок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Премьера "Лебединого озера" состоялась 14 мая 2021 года на сцене Большого театра Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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