Косплей-дефиле, турнир по киберспорту и квест: посмотрите, как прошел день открытия фестиваля UniCon & Game Expo Minsk

Фестиваль фантастики и компьютерных игр UniCon & Game Expo Minsk открылся в Минске 14 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

IХ фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UNICON Convention начался в Минске 14 мая и продлится по 16-е. В этом году он проходит совместно с IV выставкой GameExpo Minsk в футбольном манеже.

В программе UniCon в этот раз – интерактивные стенды фантастических вселенных, многочисленные конкурсы, знакомство с новинками настольных и компьютерных игр, аллея авторов и игротеки, площадка для общения с единомышленниками и знакомства с авторами и многое другое.

Поклонники фантастики во всех ее проявлениях ежегодно собираются на UniCon & Game Expo Minsk Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторая часть фестиваля – это интерактивная выставка-конвент GameExpo Mins, посвященная игровой индустрии. Гостей ждут премьеры новейших игровых проектов всех жанров и для всех основных платформ, а также главные новинки из мира компьютерного «железа», киберспортивные мероприятиясоревнования, шоу-программы, розыгрыши призов и еще много интересных активностей.

Насыщенным оказался и день открытия. Пришедшие смогли поучаствовать в кросс-стендовом квесте и выиграть призы, также можно было принять участие в турнирах по киберспорту, посетить презентации новинок игровой индустрии и посмотреть яркое косплей-дефиле.

В день открытия пришедшие смогли поучаствовать в кросс-стендовом квесте и турнирах по киберспорту Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы не любитель Counter-Strike или Dota, можно поучаствовать в турнире Elastico Cup по Fifa 21 Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале можно встретить множество ярких персонажей. Фото: Павел МАРТИНЧИК