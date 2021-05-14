Коронавирус подтолкнул белорусский бизнес к переходу на цифровые технологии

От цифровизации в наше время уже никак. Фото: lab.bitrix24site.by

Больше месяца компания SATIO проводила опрос частного бизнеса на предмет использования цифровых технологий. Были опрошены представители 1000 коммерческих предприятий из разных сфер бизнеса в городах с населением более 100 тысяч человек.

Результаты показали, что 70% компаний в Беларуси используют цифровые технологии для автоматизации бизнеса. 45% из них работают в учетных программах (например, бухгалтерский софт), 16% респондентов пользуются CRM-системами (Customer Relationship Management - система управления отношениями с клиентами и автоматизации взаимодействия с заказчиками), 9% - самописным ПО.

- Исследование показало, что для автоматизации работы с клиентами за последние полтора года значительно - на 60% - вырос спрос на СRM-системы, - говорит Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси. - Нельзя сказать, что это все пандемия и переход части компаний на удаленную работу, скорее, это эволюционное развитие рынка, но коронавирус тоже сыграл свою роль. Многие увидели в CRM перспективу для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания клиентов и оптимизации процессов в компании в современных условиях.

CRM - система управления отношениями с клиентами и автоматизации взаимодействия с заказчиками- становится все более востребованной. Фото: guruopta.ru

Лидируют в автоматизации бизнеса компании из Минска и Минской области (76%), в Гродненской и Брестской областях по 70% таких предприятий, в Витебской и Гомельской - по 66%, в Могилевской - 63%.

Тон в цифровизации задают компании в сфере ИТ (83%), e-commerce (77%), оптовой торговли (76%) и производства (75%). Меньше всего автоматизирован бизнес в сфере недвижимости, частного образования и консалтинга, а также розничной торговли.

Зачем владельцы и руководители бизнесов тратятся на покупку цифровых технологий? В первую очередь, чтобы решить внутренние задачи: хранение информации (70% респондентов), документооборот (52%), отчетность (35%). Продвинутые инструменты - чат-боты, ip-телефонию, бизнес-аналитику - используют более 20% компаний.

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