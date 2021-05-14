Минское «Динамо» обыграло «Сморгонь» и сократило отставание от «Шахтера»

Аблай Мбенг забивает в четырех матчах подряд.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Могилеве речицкий «Спутник» (который до этого домашний матч проводил в Гомеле – таковы реалии футбольной инфраструктуры и особенности белорусского футбола) уступил мозырьской «Славии» - 0:2 (оба мяча забил ганец Франсис Нарх).
В Минске столичное «Динамо» принимало «Сморгонь».
14 мая 2021 года. "Динамо" Минск - "Сморгонь". 9-й тур чемпионата Беларуси.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Из-за травмы у минчан не смог сыграть капитан Сергей Кисляк. Но это не сказалось на содержании игры. Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голевому удару Аблая Мбенга. Дальше динамовцы могли развить преимущество, но либо геройствовал вратарь «Сморгони» Павел Щербаченя, либо не хватало точности и везения.
"Динамо" открыло счет в первом тайме.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Аблай Мбенг принимает поздравления.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вратарь "Сморгони" Павел Щербаченя не раз выручил свою команду.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
После перерыва сюжет матча не изменился. «Динамо» атаковало с чувством, с толком и расстановкой. «Сморгонь» старалась держать удар, а до ворот соперника доходила считанные разы. В итоге динамовцы еще раз материализовали свое преимущество: голом отличился 19-летний «лимитчик» Владислав Ложкин (с этого сезона в составе каждой команды на поле должен играть минимум один футболист 1999 года рождения либо моложе). Для Ложкина это уже второй гол в чемпионате.
Интересно, что оба гола хозяева забивали после ударов головой, и оба раза ассистировал Андрей Бацула.
Антон Путило в "Динамо" отвечает за креатив и дриблинг
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба на фланге.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На матч приехали болельщики из Сморгони.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Благодаря победе минское «Динамо» до четырех очков сократило отставание от лидирующего в турнирной таблице солигорского «Шахтера». Но у «горняков» матч в запасе.
15 мая сыграют:
«Неман» — «Шахтер», 14.30;
ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ», 16.30;
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 18.30;
БАТЭ — «Рух», 20.30.
16 мая еще две игры:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 16.30;
«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.