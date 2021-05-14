Минское «Динамо» обыграло «Сморгонь» и сократило отставание от «Шахтера»

Аблай Мбенг забивает в четырех матчах подряд. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Могилеве речицкий «Спутник» (который до этого домашний матч проводил в Гомеле – таковы реалии футбольной инфраструктуры и особенности белорусского футбола) уступил мозырьской «Славии» - 0:2 (оба мяча забил ганец Франсис Нарх).

В Минске столичное «Динамо» принимало «Сморгонь».

14 мая 2021 года. "Динамо" Минск - "Сморгонь". 9-й тур чемпионата Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из-за травмы у минчан не смог сыграть капитан Сергей Кисляк. Но это не сказалось на содержании игры. Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голевому удару Аблая Мбенга. Дальше динамовцы могли развить преимущество, но либо геройствовал вратарь «Сморгони» Павел Щербаченя, либо не хватало точности и везения.

"Динамо" открыло счет в первом тайме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аблай Мбенг принимает поздравления. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Сморгони" Павел Щербаченя не раз выручил свою команду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После перерыва сюжет матча не изменился. «Динамо» атаковало с чувством, с толком и расстановкой. «Сморгонь» старалась держать удар, а до ворот соперника доходила считанные разы. В итоге динамовцы еще раз материализовали свое преимущество: голом отличился 19-летний «лимитчик» Владислав Ложкин (с этого сезона в составе каждой команды на поле должен играть минимум один футболист 1999 года рождения либо моложе). Для Ложкина это уже второй гол в чемпионате.

Интересно, что оба гола хозяева забивали после ударов головой, и оба раза ассистировал Андрей Бацула.

Антон Путило в "Динамо" отвечает за креатив и дриблинг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на фланге. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матч приехали болельщики из Сморгони. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодаря победе минское «Динамо» до четырех очков сократило отставание от лидирующего в турнирной таблице солигорского «Шахтера». Но у «горняков» матч в запасе.

15 мая сыграют:

«Неман» — «Шахтер», 14.30;

ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ», 16.30;

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», 18.30;

БАТЭ — «Рух», 20.30.

16 мая еще две игры:

ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 16.30;

«Динамо-Брест» — ФК «Гомель», 20.30.