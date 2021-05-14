Киберспорт, геймерские тусовки и косплей. В Минске открылся фестиваль UniСon & Game Expo

Фестиваль фантастики и компьютерных игр UniCon & Game Expo Minsk.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Монстры, феи, волшебники, роботы, компьютерные баталии, квесты - в Минске открылась спортивная киберплощадка. Выставка UniCon & Game Expo будет работать с 14 по 16 мая. Каждый день, примерно в обед, посетителей ждут конкурсные выступления на сцене - фитнес-косплей, фешн-дефиле. И конечно фантастические стенды с героями комиксов - лучшая фотозона для любителей геймерской тусовки.
Дети с удовольствием фотографируются с героями игр комиксов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выставка UniCon & Game Expo будет работать с 14 по 16 мая.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На фестивале можно встретить множество ярких персонажей.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В день открытия пришедшие смогли поучаствовать в кросс-стендовом квесте и турнирах по киберспорту.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На фестивале можно встретить множество ярких персонажей.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске открылся фестиваль UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Поклонники фантастики во всех ее проявлениях ежегодно собираются на UniCon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Если вы не любитель Counter-Strike или Dota, можно поучаствовать в турнире Elastico Cup по Fifa 21.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске открылся фестиваль UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гостей ждали квесты, компьютерные квизы, настольные игры и посмотреть косплей-дефиле.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Монстры, феи, волшебники, роботы, компьютерные баталии, квесты - в Минске открылась спортивная киберплощадка.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пытки на фестивале UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На фестивале можно встретить множество ярких персонажей.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль продлится по 16 мая.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На фестивале можно встретить множество ярких персонажей.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль UniСon & Game Expo.
Фото: Павел МАРТИНЧИК