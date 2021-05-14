Киберспорт, геймерские тусовки и косплей. В Минске открылся фестиваль UniСon & Game Expo

Фестиваль фантастики и компьютерных игр UniCon & Game Expo Minsk. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Монстры, феи, волшебники, роботы, компьютерные баталии, квесты - в Минске открылась спортивная киберплощадка. Выставка UniCon & Game Expo будет работать с 14 по 16 мая. Каждый день, примерно в обед, посетителей ждут конкурсные выступления на сцене - фитнес-косплей, фешн-дефиле. И конечно фантастические стенды с героями комиксов - лучшая фотозона для любителей геймерской тусовки.

Дети с удовольствием фотографируются с героями игр комиксов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка UniCon & Game Expo будет работать с 14 по 16 мая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале можно встретить множество ярких персонажей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В день открытия пришедшие смогли поучаствовать в кросс-стендовом квесте и турнирах по киберспорту. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале можно встретить множество ярких персонажей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открылся фестиваль UniСon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонники фантастики во всех ее проявлениях ежегодно собираются на UniCon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы не любитель Counter-Strike или Dota, можно поучаствовать в турнире Elastico Cup по Fifa 21. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открылся фестиваль UniСon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостей ждали квесты, компьютерные квизы, настольные игры и посмотреть косплей-дефиле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Монстры, феи, волшебники, роботы, компьютерные баталии, квесты - в Минске открылась спортивная киберплощадка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль UniСon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пытки на фестивале UniСon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль UniСon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале можно встретить множество ярких персонажей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль продлится по 16 мая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале можно встретить множество ярких персонажей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль UniСon & Game Expo. Фото: Павел МАРТИНЧИК